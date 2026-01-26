Milicias respaldadas por Irán planean nuevos ataques en la región

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Dos milicias de la región respaldadas por Irán revelaron su intención de llevar a cabo nuevos ataques, probablemente en un intento de respaldar a Teherán, que el lunes seguía con preocupación el acercamiento de un portaaviones estadounidense después de que el presidente Donald Trump amenazó con una acción militar debido a la represión de las protestas en Irán.

Los rebeldes hutíes de Yemen insinuaron el lunes que estaban listos para reanudar los ataques a la navegación en el mar Rojo. Esto ocurrió justo después de que el grupo paramilitar Kataib Hezbollah de Irak, apoyado desde hace mucho tiempo por la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, emitió una amenaza directa el domingo por la noche hacia cualquier ataque que tenga como objetivo Irán, advirtiendo que una "guerra total" en la región sería el resultado.

Sin embargo, tanto los hutíes como Kataib Hezbollah se mantuvieron al margen de la guerra de 12 días entre Israel e Irán en junio, en la que Estados Unidos bombardeó sitios nucleares iraníes. La reticencia a involucrarse muestra el desorden que aún afecta al autodenominado "Eje de la Resistencia" de Irán.

Amenazas desde Irak y Yemen

Un breve video de los hutíes incluía imágenes publicadas previamente de un barco en llamas, con el subtítulo "pronto". Más tarde, el lunes, emitieron imágenes de su ataque de enero de 2024 en el Ggolfo de Adén al petrolero Marlin Luanda, con bandera de las Islas Marshall, uno de los más de 100 barcos atacados como parte de una campaña de los hutíes para presionar a Israel por la guerra contra Hamás en Gaza.

Los hutíes detuvieron sus ataques después de que entró en vigor un alto el fuego, aunque han advertido que podrían reanudarlos si fuera necesario.

Mientras tanto, Ahmad "Abu Hussein" al-Hamidawi, de Kataib Hezbollah, emitió su propia amenaza en un comunicado.

"Afirmamos a los enemigos que la guerra contra la República (Islámica) no será un picnic; más bien, probarán las formas más amargas de muerte, y nada quedará de ustedes en nuestra región", dijo.

La amenaza de los hutíes se produce mientras el portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados avanzan hacia la región. Trump ha dicho que los barcos se están moviendo "por si acaso" decide tomar medidas contra Irán. Trump ya ha marcado dos líneas rojas para el ataque: el asesinato de manifestantes pacíficos y que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas de los detenidos en las manifestaciones.

Las alianzas del "Eje de la Resistencia" habían permitido a Irán proyectar su poder en todo Oriente Medio, pero también se consideraban un amortiguador defensivo, destinado a mantener el conflicto alejado de las fronteras iraníes. Pero se ha colapsado después de que Israel atacó a Hamás, Hezbollah en Líbano y otros durante la guerra de Gaza. Mientras tanto, los rebeldes derrocaron al presidente sirio Bashar Assad en 2024 después de una guerra sangrienta de años en la que Irán apoyó su gobierno.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablando con el primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, también advirtió a Irak el domingo por la noche sobre la influencia de Irán.

"Un gobierno controlado por Irán no puede poner primero los intereses de Irak, mantener a Irak fuera de los conflictos regionales o avanzar en la asociación mutuamente beneficiosa entre Estados Unidos e Irak", decía un comunicado en nombre de Rubio.

EAU dice que su territorio no puede utilizarse para atacar a Irán

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el lunes que no permitirán que su espacio aéreo, territorio o aguas territoriales se usen para acciones militares contra Irán. Los EAU afirmaron que harían hincapié en el diálogo y las resoluciones diplomáticas.

El grupo político paramilitar libanés Hezbollah, respaldado por Irán, dijo el lunes que se está preparando para un posible ataque de Israel y Estados Unidos, pero se mostró reticente a la cuestión de si intervendría si Irán fuera atacado.

Durante la guerra Israel-Irán del año pasado, Hezbollah permaneció al margen, gravemente debilitado por su propia guerra con Israel en 2024. Israel dice que el grupo se está reconstruyendo.

"Durante los últimos dos meses, varias partes me han hecho una pregunta clara y franca: Si Israel y Estados Unidos entran en guerra contra Irán, ¿intervendrá Hezbollah o no?", declaró el líder de Hezbollah, el jeque Naim Kassem, dijo a través de un vídeo a miles de simpatizantes reunidos para una manifestación en apoyo a Irán en los suburbios del sur de Beirut.

Dijo que el grupo se está preparando para una "posible agresión y está decidido a defenderse". Pero en cuanto a cómo actuaría, dijo: "Estos detalles serán determinados por la batalla y nosotros los determinaremos según los intereses presentes".

Irán advierte a EEUU que no ataque

El portavoz del Ministerio de Defensa de Irán, el general Reza Talaei-Nik, renovó el lunes las advertencias tanto a Israel como a Estados Unidos sobre cualquier posible ataque, diciendo que "sería respondido con una respuesta más dolorosa y más decisiva que en el pasado". La televisión estatal iraní citó a Talaei-Nik agregando que las amenazas de los dos países requerían que Irán "mantuviera una preparación completa y exhaustiva".

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, dijo por separado a los periodistas: "Los países de la región saben plenamente que cualquier violación de la seguridad en la región no afectará solo a Irán. La falta de seguridad es contagiosa".

El fin de semana, Irán desveló un nuevo cartel en la Plaza Enghelab amenazando al Lincoln, que mostraba un portaaviones cubierto de cuerpos y manchado de sangre con la advertencia: "Si siembras vientos, cosecharás tempestades". Sin embargo, Irán todavía se está recuperando de una guerra de 12 días contra Israel en junio en la que sus sistemas de defensa antiaérea sufrieron una destrucción importante, jefes militares fueron asesinados y varias instalaciones de enriquecimiento nuclear fueron bombardeados por Estados Unidos.

En una muestra de preocupación por su espacio aéreo, Irán emitió el domingo un aviso a los pilotos que prohibía a las pequeñas aeronaves privadas volar en el país, con excepciones para la industria petrolera y vuelos médicos de emergencia.

Muchas aerolíneas occidentales han comenzado a evitar por completo el espacio aéreo iraní debido a las tensiones, aunque las aerolíneas árabes del Golfo que vuelan a Moscú todavía utilizan la ruta. En 2020, la defensa antiaérea iraní derribó un avión comercial ucraniano, matando a 176 personas a bordo.

Aumentan los fallecidos en las protestas

Las protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre, provocadas por la caída de la moneda iraní, el rial, y rápidamente se extendieron por todo el país. Fueron recibidas con una violenta represión por parte de la teocracia de Irán, cuya magnitud apenas comienza a conocerse ya que el país se quedó más de dos semanas sin internet.

Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos, informó el lunes que el número de muertos es de 5.973, y se espera que la cifra suba. Dice que más de 41.800 personas han sido arrestadas.

Las cifras del grupo han sido precisas en disturbios anteriores y se basan en una red de activistas en Irán para verificar las muertes. Ese número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios allí en décadas, y recuerda el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979. The Associated Press no ha podido verificar de manera independiente el número de muertos.

El gobierno dice que van 3.117 muertos, y que 2.427 eran civiles y fuerzas de seguridad, y el resto "terroristas". En el pasado, la teocracia iraní ha subestimado o no ha informado sobre las muertes por disturbios.