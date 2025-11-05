Minería de sal en Perú: tradiciones andinas en Maras

CUSCO, Perú (AP) — Cuando Uriel planifica su horario de trabajo a finales del verano, cerca de su aldea en las montañas peruanas, su primera decisión suele ser a cuál de sus amigos ayudará ese día a trabajar en su estanque de sal. En consonancia con el "ayni", una antigua palabra quechua que significa ayuda mutua, los aldeanos se turnan para ayudarse mutuamente a recolectar su sal una vez al mes durante la temporada seca.

Uriel, cuya familia ha estado en el negocio de la minería de sal durante cuatro generaciones, señala que un día trabajan en sus estanques, y al siguiente lo hacen en los de otro de sus amigos.

Uriel, quien prefirió dar solo su primer nombre, es uno de los lugareños de las aldeas de Maras y Pichingoto que poseen y operan una cooperativa para comercializar y vender la sal que extraen de estanques que datan de hace cinco siglos o más.

Historia de la minería de sal cerca de Cusco

Hace muchos millones de años, una sección del océano quedó aislada en lo que se convertiría en los Andes. Cuando finalmente retrocedió, dejó ricos depósitos de sal. Esa sal es recogida por el agua subterránea que se descarga en un manantial en las montañas que rodean Maras, según Roseanne Chambers, geóloga y autora de "The Monumental Andes" ("Los Andes Monumentales").

El sitio ha sido explotado para la extracción de sal desde antes de que los incas dominaran la región en los años 1400 y 1500, según el Ministerio de Cultura de Perú. Hoy en día, los estanques, o pozos de sal, aparecen como un mosaico de terrazas que descienden por la ladera, moteadas en diversos tonos de blanco, beige y marrón.

Los estanques han pasado de familia en familia durante muchas generaciones. A raíz de un golpe militar en 1968, el gobierno peruano tomó el control de la extracción y comercialización de sal a nivel nacional al año siguiente y creó una empresa pública de sal. Las familias que trabajaban en la mina de Maras dijeron que se les pagaba por mantener sus estanques. Pero presionaron al gobierno para que les devolviera el territorio para que lo gestionaran.

Cómo se recolecta la sal

Los aldeanos cavan pequeños canales desde el arroyo salado que llega al valle para llenar sus estanques. A medida que el agua se evapora lentamente, la sal que queda se recoge, se enjuaga y se deja secar. Los agricultores transportan bolsas de 50 kilogramos (alrededor de 110 libras) por el lado de la montaña hasta una estación de pesaje, luego la llevan a la cooperativa, conocida como Marasal, para su procesamiento, a menos que elijan exportarla ellos mismos.

La cosecha se realiza mensualmente durante la temporada seca, de mayo a octubre. Cada estanque produce entre 150 y 250 kilogramos (alrededor de 330 a 440 libras) por mes, según el Ministerio de Cultura. La producción es mucho más difícil durante la temporada de lluvias, cuando la lluvia diluye el agua salada y dificulta el secado de los estanques.

Florencio, otro propietario local de estanques de sal que también dio solo su primer nombre, dice que su familia ha extraído sal durante al menos siete generaciones. Dijo que, si una familia desea vender su estanque, debe transferirlo a otro residente de Maras o Pichingoto, las dos pequeñas aldeas que rodean las minas de Maras. De esta manera, la producción de sal se transmite de generación en generación.

Para los peruanos que viven en zonas rurales, es más importante dejar trabajo en la tierra para las futuras generaciones en lugar de maximizar la riqueza, dijo Juan Carlos Palomino, quien lidera recorridos por el área. Afirmó que es una de las muchas formas en que se conectan con la naturaleza y la retribuyen.

Ilda, una residente de Pichingoto que también dio solo su primer nombre, dirige una tienda fuera de su hogar para vender la sal extraída. Parte de la sal es pura; otra parte se mezcla con hierbas o especias para darle diferentes sabores. También ofrece textiles y otros artículos para los turistas que pasan después de visitar la minería de sal.

Su hija la ayuda a mantener la tienda limpia y ordenada, o tan organizada como puede estar una tienda tallada en la roca en el fondo de una casa en la ladera de una montaña.

Ella afirma que las tiendas deben ser administradas por los residentes de estos pueblos.