Ministro británico de Salud, positivo por covid-19 pese a estar vacunado

LONDRES (EFE).- El ministro británico de Salud, Sajid Javid, informó hoy de que ha dado positivo por covid-19 pese a haber recibido las dos dosis de la vacuna aunque por el momento sus síntomas son "leves".



En una grabación colgada en su cuenta de Twitter, Javid dice que anoche se empezó a sentir "somnoliento", por lo que se hizo un test de antígenos esta mañana, que dio positivo, tras lo que se sometió posteriormente a una prueba PCR, cuyos resultados aguarda aislado en su domicilio.

"Afortunadamente me he puesto las dos dosis y los síntomas son leves", indicó Javid, que instó a la población a que "se vacune, si no lo ha hecho ya".

"Si todo el mundo desempeña su papel, no solo te proteges a ti y a tus seres queridos, sino que también salvaguardas el NHS -sistema público sanitario británico- y ayudas a preservar nuestra forma de vida", manifestó.

El anuncio de Javid llega al tiempo que los contagios diarios por coronavirus en el conjunto del Reino Unido superan los 50,000 casos por primera vez desde el 15 de enero, debido a la variante delta, más transmisible.

Pese a que las cifras de infectados no dejan de subir, el Gobierno británico levantará el próximo lunes las últimas restricciones legales y el uso de mascarillas dejará de ser obligatorio, una medida a la que se opone la comunidad científica.