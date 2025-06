Misil iraní lanzado tras ataques de EEUU causa graves daños pero pocas heridas

TEL AVIV, Israel (AP) — Horas después de que Estados Unidos atacara tres sitios nucleares iraníes, Irán lanzó más de 40 misiles hacia Israel el domingo, hiriendo a 23 personas y destruyendo edificios de apartamentos y casas en tres ciudades.

En un sitio de impacto en Tel Aviv, la explosión había arrancado la fachada de un edificio residencial de varios pisos y dañado varios otros, incluido un hogar de ancianos, en un radio de cientos de metros. Sin embargo, pocas personas resultaron heridas, ya que muchos residentes habían sido evacuados y otros lograron llegar a los refugios antiaéreos.

El vicealcalde Haim Goren, quien asistió en el lugar, declaró que, no obstante, era "milagroso" que no hubiera más heridos. Familiares y asistentes de salud ayudaron a los residentes, muchos con sillas de ruedas o andadores, a salir del hogar de ancianos, donde las ventanas fueron destrozadas hasta el piso 11.

"Es como si un tifón hubiera pasado por mi apartamento", indicó Ofer Berger, quien vive cerca del sitio de impacto en el séptimo piso de un edificio alto. "Todos los apartamentos en esta área están destruidos", expresó.

Los servicios de emergencia informaron que una persona resultó moderadamente herida por metralla en el bombardeo de misiles del domingo, mientras que decenas de otras sufrieron heridas leves.

Berger sostuvo que esperaba que la guerra con Irán terminara pronto. "La mayoría de los ataques de represalia como este terminan con muchas lágrimas", comentó.

Los residentes se sentaron con sus mascotas y maletas fuera de los edificios dañados. Una persona se sentó junto a un carrito de compras lleno de estatuas de Buda y una bicicleta infantil.

Las familias recogieron lo que pudieron y caminaron con cuidado alrededor de montones de vidrio y metal retorcido. Decenas de voluntarios de una organización llamada "Un Corazón" se presentaron para ayudar a los residentes a recuperar sus pertenencias.

Los ataques han desplazado a más de 9.000 personas de sus hogares desde el inicio de la guerra, según el ejército israelí. Los misiles han dañado 240 edificios residenciales, incluidos más de 2.000 apartamentos individuales.

Mira Goshen, de 79 años, declaró que todo su apartamento fue destruido.

"Mi mamad temblaba como una hoja, y pensé que era el fin del mundo", señaló Goshen, refiriéndose a las habitaciones seguras reforzadas que son obligatorias en todas las nuevas construcciones. Dijo que el refugio le había salvado la vida. En algunas áreas donde las casas enteras fueron arrasadas, las habitaciones reforzadas permanecieron intactas.

El ave mascota de Goshen, Chica, sobrevivió a una caída de 11 pisos cuando su jaula fue derribada del balcón por la explosión. Un rescatista la recuperó, y horas después, temblaba y se acurrucaba en el cuello de Goshen mientras ella hablaba con vecinos y autoridades fuera de su edificio.

Horas después, trabajadores municipales se esforzaban por barrer el vidrio roto y retirar los escombros, mientras otros repartían sándwiches y agua en un puesto de ayuda.

Varios negocios en una calle cercana tenían sus ventanas destrozadas, y las tiendas estaban llenas de vidrios rotos entre productos horneados, ropa infantil y libros. Los trabajadores de un supermercado apilaron cajas de fruta frente a una ventana delantera rota y abrieron para los compradores, que llenaron los pasillos.

Los residentes parecían tranquilos tras el ataque del domingo, pero Goren dijo que los bombardeos nocturnos, las carreras frenéticas hacia los refugios y el confinamiento en ellos están pasando factura.

"Hay mucho estrés y presión acumulándose, muchos nervios", indicó el vicealcalde. Los grupos de ayuda mutua están trabajando día y noche para emparejar a las familias necesitadas con refugios y apoyo, y el municipio está trabajando para convertir garajes, estaciones de autobuses y estaciones de tren en refugios temporales.

Goshen dijo que estaba más enfocada en adónde iría a continuación que en los ataques de Estados Unidos a Irán y sus consecuencias.

"No me interesa la política, y lo que pienso en realidad no importa, porque no escuchan a la gente común", manifestó.