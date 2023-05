Mocha embiste contra Myanmar

DACA, Bangladesh.- Miles de personas se refugiaban el domingo en monasterios, pagodas y escuelas para guarecerse de una poderosa tormenta que embistió contra la costa de Myanmar, donde arrancó tejados de los edificios y mató al menos a tres personas.

El centro del ciclón Mocha tocó tierra el domingo por la tarde en el estado birmano de Rakhine, cerca del municipio de Sittwe, con vientos de hasta 209 kilómetros (130 millas) por hora, según el Departamento de Meteorología de Myanmar.

La tormenta causó daños en viviendas, transformadores eléctricos, torres de telefonía, barcos y farolas en Sittwe, Kyaukpyu y Gwa, según la oficina de información militar de Myanmar. El ciclón también arrancó tejados de recintos deportivos en las Islas Coco, unos 425 kilómetros (264 millas) al suroeste de la ciudad más grande del país, Rangún.

Más de 4.000 de los 300.000 habitantes de Sittwe habían sido evacuados a otras ciudades desde el viernes y más de 20.000 personas se cobijaban en edificios resistentes como monasterios, pagodas y escuelas en las zonas altas de la ciudad, indicó Tin Nyein Oo, que ayudaba a gente en los refugios en Sittwe.

Muchos vecinos viven en zonas más de tres metros por encima del nivel del mar que la gente considera fuera del alcance de la marejada ciclónica.

Fuertes vientos de entre 40 y 48 kilómetros por hora (de 25 a 40 millas por hora) soplaban en la ciudad, indicó Tin Nyein Oo el sábado por la mañana.

“La tormenta aún no ha entrado, de modo que no tenemos muchas dificultades. Sin embargo, hay demasiada gente en los refugios y no suficientes retretes”, añadió.

Lin Lin, presidente de una fundación benéfica local, había dicho antes que no tenían comida suficiente en los refugios.