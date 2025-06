Módulo lunar privado de Japón se acerca a alunizaje en extremo norte de la Luna

Un módulo lunar privado de Japón se está acercando a la Luna, con el objetivo de aterrizar en el inexplorado extremo norte con un mini rover.

El intento de alunizaje lunar de la empresa ispace, con sede en Tokio, el viernes, hora de Japón, es el acontecimiento más reciente en la contienda comercial lunar, de rápido desarrollo.

El nuevo intento se registra dos años después del primer intento de alunizaje de la empresa, el cual fue infructuoso, dando lugar al nombre Resilience para su módulo sucesor. Resilience lleva un rover con una pala para recoger superficie lunar, así como una casa roja de juguete de un artista sueco que se bajará a la polvorienta superficie lunar.

Durante mucho tiempo dominio de los gobiernos, la Luna se convirtió en un objetivo de empresas privadas en 2019, con más fracasos que éxitos en el camino.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lanzado en enero desde Florida en un largo y tortuoso viaje, Resilience entró en órbita lunar el mes pasado. Compartió un viaje de SpaceX con Blue Ghost de Firefly Aerospace, que llegó a la Luna más rápido y se convirtió en la primera entidad privada en alunizar con éxito en marzo.

Otra empresa estadounidense, Intuitive Machines, llegó a la Luna unos días después de Firefly. Pero el alto y delgado módulo descendió de cara en un cráter cerca del polo sur de la Luna y fue declarado inactivo en pocas horas.

Resilience tiene como objetivo la parte superior de la Luna, un lugar menos intimidante que el sombrío fondo. El equipo de ispace eligió un área plana con pocas rocas en Mare Frigoris o Mar del Frío, una región larga y estrecha llena de cráteres y antiguos flujos de lava que se extiende a lo largo del extremo norte del lado cercano.

Una vez asentado con energía y comunicación fluyendo, el Resilience de 2,3 metros (7,5 pies) enviará de vuelta imágenes, esperadas varias horas o más después del alunizaje. Pasará al menos el fin de semana, según ispace, antes que el módulo baje el rover que lleva a cuestas a la superficie lunar.

Hecho de plástico reforzado con fibra de carbono y con cuatro ruedas, el rover europeo de ispace, llamado Tenacious, cuenta con una cámara de alta definición para explorar el área y una pala para recoger algo de tierra lunar para la NASA.

El rover, que pesa sólo cinco kilogramos (11 libras), se mantendrá cerca del módulo, moviéndose en círculos a una velocidad de menos de un par de centímetros (una pulgada) por segundo. Es capaz de aventurarse hasta un kilómetro (dos tercios de milla) desde el módulo y debería estar operativo durante toda la misión de dos semanas, el período de luz diurna.

Además de los experimentos científicos y tecnológicos, hay un toque artístico.

El rover lleva una pequeña cabaña roja de estilo sueco con adornos blancos y una puerta verde, apodada Moonhouse por su creador Mikael Genberg, para colocarla en la superficie lunar.

Takeshi Hakamada, CEO y fundador de ispace, considera que el más reciente intento de alunizaje es "meramente un trampolín" para su próximo módulo, mucho más grande, cuyo lanzamiento está programado para 2027 con la participación de la NASA, y aún más por venir.

"No estamos tratando de acaparar el mercado. Estamos tratando de construir el mercado", dijo Jeremy Fix, ingeniero jefe de la subsidiaria estadounidense de ispace, en una conferencia el mes pasado. "Es un mercado enorme, un potencial enorme".

Fix señaló que ispace, como otras empresas, no tiene "fondos infinitos" y no puede permitirse fracasos repetidos. Aunque no reveló el costo de la misión actual, los funcionarios de la empresa dijeron que es menos que la primera, que superó los 100 millones de dólares.

Otras dos empresas estadounidenses están apuntando a aterrizajes lunares para finales de año: Blue Origin de Jeff Bezos y Astrobotic Technology. El primer módulo lunar de Astrobotic no alcanzó la luna en 2024 y regresó estrellándose a través de la atmósfera terrestre.

Durante décadas, los gobiernos compitieron por llegar a la Luna. Sólo cinco países han logrado alunizajes robóticos exitosos: Rusia, Estados Unidos, China, India y Japón. De esos, sólo Estados Unidos ha llevado personas a la Luna: 12 astronautas de la NASA desde 1969 hasta 1972.

La NASA espera enviar cuatro astronautas alrededor de la Luna el próximo año. A eso le seguirá, un año o más después, el primer alunizaje de una tripulación en más de medio siglo, con la nave Starship de SpaceX proporcionando el impulso desde la órbita lunar hasta la superficie. China también tiene planes de alunizaje para sus propios astronautas para 2030.