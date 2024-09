Moms for Liberty y su postura en las elecciones actuales

WASHINGTON (AP) — En su discurso de bienvenida a la reunión anual de Moms for Liberty en la capital de la nación el viernes, la cofundadora del grupo, Tiffany Justice, instó a los participantes a "luchar como una madre" contra la candidatura presidencial demócrata.

Más tarde, después de entrevistar al candidato republicano Donald Trump en el escenario, hizo hincapié en que le apoyaba personalmente para la presidencia. Antes de la entrevista, el público coreó "Trump, Trump, Trump".

La reunión del fin de semana, que atrajo a padres activistas de todo el país, ha puesto de manifiesto cómo Moms for Liberty se ha decantado totalmente por Trump y sus mensajes políticos a medida que se acercan las elecciones de noviembre. El grupo es oficialmente una organización sin fines de lucro no partidista que dice que está abierta a cualquier persona que quiera que los padres tengan una mayor voz en la educación de sus hijos, sin embargo, había poca pretensión acerca de qué lado de la división política de la nación ha elegido.

Una pintura que se exhibía en un atril junto al puesto de seguridad por el que tenían que pasar los asistentes antes de poder ingresar a la zona de la conferencia mostraba a la vicepresidenta Kamala Harris arrodillada sobre el cadáver de un águila calva, con un símbolo comunista en su chaqueta y la boca chorreando sangre. Una portavoz de Moms for Liberty dijo que no había visto la macabra pintura y señaló que la única señalización oficial del evento incluía el logotipo del grupo.

Es probable que el entusiasmo del grupo por Trump beneficie al expresidente este otoño al solidificar una parte clave de su base: los padres que comparten sus opiniones de que el Departamento de Educación de Estados Unidos está sobredimensionado y es ineficaz, los programas de equidad distraen de los fundamentos académicos, los mandatos de vacunación violan los derechos de los padres y las escuelas que aceptan a niños transgénero ponen en peligro a otros estudiantes.

Pero está mucho menos claro cómo el apoyo de Moms for Liberty a Trump y su agenda afectará a las elecciones para los consejos escolares locales, que se han convertido en algunas de las elecciones más polémicas en muchas votaciones desde 2022, el año después de la fundación del grupo.

Muchas comunidades en las que los candidatos de Moms for Liberty se hicieron con la mayoría del consejo escolar se han visto frustradas por su objetivo de eliminar libros, cuestionar las lecciones en torno a la raza y rechazar las identidades LGBTQ+. La falta de avances hacia la mejora académica ha provocado a su vez un movimiento contrario entre padres y sindicatos de profesores más moderados y liberales.

Moms for Liberty dice que no va a dar su apoyo oficial a las elecciones presidenciales, pero no renuncia a participar. Las fundadoras del grupo escribieron recientemente una carta abierta a los padres advirtiendo que Harris y su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota Tim Walz, exprofesor de estudios sociales en un instituto, serían "el gobierno más antipadres y extremista que Estados Unidos haya conocido jamás".

El grupo pasó sus tres primeros años convirtiéndose en sinónimo del movimiento por los "derechos de los padres" en los consejos escolares locales, pero recientemente se ha implicado más en la política nacional. Participó en el controvertido plan conservador para la próxima administración republicana, el Proyecto 2025, como integrante de su consejo asesor. El grupo también ha invertido más de 3 millones de dólares en cuatro estados decisivos para las elecciones presidenciales. El dinero ha servido para pagar publicidad en Arizona, Georgia, Carolina del Norte y Wisconsin, incluyendo mensajes críticos con la administración Biden.

Justice indicó que la publicidad ha ayudado a aumentar el número de adhesiones a Moms for Liberty en esos estados y a movilizar a miembros que antes no eran políticamente activos para que se inscribieran en el censo electoral.

"Creo que vamos a ver a muchos nuevos votantes que ahora entienden que su voto y su voz importan", aseguró en una entrevista.

Añadió que, mientras el grupo sigue apoyando las elecciones a los consejos escolares locales, se siente alentada por las recientes primarias de Florida, en las que el 60% de los candidatos respaldados por Moms for Liberty –algunos de los cuales se presentaban por primera vez– pasaron a las elecciones generales de este otoño.

Pero en contraposición a estos triunfos se produjeron innegables derrotas para el grupo, entre ellas dos en el condado de Sarasota, fuertemente republicano, y dos en el condado de Pinellas, donde un candidato apoyado por Moms for Liberty se hizo con un puesto en el consejo escolar hace dos años.

Estos resultados se producen después de que el pasado otoño los candidatos conservadores tuvieran dificultades para ganarse el apoyo de los votantes en las elecciones a los consejos escolares locales de todo el país. En esas elecciones, Moms for Liberty dijo que sólo el 40% de los candidatos que apoyó ganaron.

Jonathan Collins, codirector del programa de política y educación del Teachers College de la Universidad de Columbia, comentó que los candidatos por los derechos de los padres pueden estar teniendo dificultades en todo el país porque se centran en eliminar las políticas y los materiales existentes en las aulas, en lugar de ofrecer un plan claro y con visión de futuro para subsanar el déficit educativo generado durante la pandemia.

"No están siendo derrotados por personas que responden a los ataques culturales con sus propios ataques culturales", dijo. "Están siendo derrotados por gente que responde a los ataques culturales con ideas muy, muy prácticas e hiperlocales de mejora de las escuelas y los distritos".

En todo el país, algunos miembros del consejo escolar respaldados por Moms for Liberty o que llevan a cabo la agenda del grupo han sido destituidos en los últimos meses por miembros de la comunidad que dicen que sus políticas han provocado el caos.

En Woodland, California, al norte de la capital del estado, una integrante del consejo escolar respaldada por miembros de Moms for Liberty fue destituida en marzo después de que, en una reunión del consejo escolar en 2023, planteara el temor de que los niños estuvieran declarándose transgénero "como resultado del contagio social".

En el sur de California, un administrador del Consejo de Educación del Distrito Escolar Unificado de Temecula Valley fue destituido después de que él y dos de sus colegas votaran a favor de rechazar un plan de estudios sociales porque incluía la historia del movimiento por los derechos de los homosexuales.

Y en la región de Idaho, fuertemente republicana, integrantes de la comunidad de todo el espectro político se alzaron para destituir el año pasado a dos integrantes derechistas de su consejo que pretendían erradicar la teoría crítica de la raza e instituir una agenda conservadora.

Katie Blaxberg, una candidata del condado de Pinellas que se enfrentará al único candidato vinculado a Moms for Liberty que queda para el consejo escolar de ese condado este otoño, afirmó que la "maldad" y la "división" del grupo "no conducen a ningún tipo de buen trabajo".

Pero un grupo de más de 600 simpatizantes de Moms for Liberty que intercambiaban números de teléfono y escuchaban atentamente presentaciones de diapositivas en Washington el viernes ofrecieron una perspectiva diferente.

Gretchen Schmid, presidenta de una sección de Moms for Liberty en el condado de Orange, Carolina del Norte, dijo que su sección ayudó a promover una nueva ley de derechos de los padres en su estado. Se aprobó el año pasado después de que la Asamblea Legislativa, que está fuertemente manipulada para favorecer a los republicanos, anulara el veto del gobernador demócrata.

Schmid explicó que cuando los padres solían llamar y pedir a las escuelas que compartieran información sobre las tareas, no recibían respuesta, pero ahora, "la gente está recibiendo más respuestas".

El sábado, la cumbre de cuatro días de Moms for Liberty interrumpió las sesiones durante el día para celebrar una manifestación organizada por una coalición de más de 30 grupos conservadores. Ataviadas con viseras amarillas de pedredría, Rachel Mack y Sarah Recupero dijeron que habían hecho el viaje desde Florida para apoyar la protección de todos los niños, especialmente en los deportes.

"Definitivamente, soy alguien que defiende a las mujeres en los deportes femeninos y a los hombres en los deportes masculinos", declaró Mack.

A varias calles de distancia, los opositores a Moms for Liberty organizaron un acto alternativo: una celebración de la lectura para contrarrestar la prohibición de libros y abogar por un entorno más inclusivo para los niños. Heidi Ross viajó desde Buckeye, Arizona, para participar como voluntaria en el acto tras enterarse por Facebook.

"Tengo una nieta de dos años y quiero que crezca en un mundo en el que pueda leer lo que quiera y nadie la moleste ni arme un escándalo por ello", afirmó. "Así que me animé, por ella y por todos los niños".