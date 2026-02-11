Monjes budistas caminan por la paz

WASHINGTON.- Un grupo de monjes budistas llegó a Washington, DC, un pie el martes, caminando en fila india a través de un puente sobre el río Potomac para culminar una caminata de 15 semanas desde Texas que ha cautivado al país.

Los monjes, con sus túnicas color azafrán, se han convertido en figuras destacadas en las redes sociales, junto con su perro rescatado Aloka. Después de pasar la noche del lunes en Arlington, Virginia, cruzaron el Puente de la Cadena hacia el Distrito de Columbia poco después de las 8 de la mañana.

Caminan por la paz. Ese mensaje sencillo ha resonado en todo Estados Unidos mientras se necesita un respiro del conflicto y las divisiones políticas. Miles de personas se reunieron a lo largo de las carreteras del sur, a menudo en un clima inusualmente frío, para observar la tranquila procesión de los monjes que comenzó a finales de octubre.

Grandes multitudes los recibieron al comenzar su estancia de dos días en Washington. El Departamento de Policía Metropolitana emitió un aviso de tráfico anunciando que habría "cierres de carreteras en movimiento".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí