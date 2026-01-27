Mortal desplome de jet privado en Maine

Portland, Maine.- La Administración Federal de Aviación informa que siete personas murieron y un miembro de la tripulación sobrevivió con heridas graves cuando un jet privado de negocios se estrelló en una tormenta de nieve en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine.

El Bombardier Challenger 600, que transportaba a ocho personas, se estrelló al despegar alrededor de las 7:45 de la tarde el domingo por la noche, mientras Nueva Inglaterra y gran parte del país lidiaban con una enorme tormenta invernal. El aeropuerto, ubicado a unos 320 kilómetros al norte de Boston, se cerró después del accidente. La Nevada era intensa en ese momento en muchas otras partes del país, pero la acumulación apenas había comenzado en Bangor y otros aviones habían despegado sin problema.

El jet estaba registrado a nombre de una corporación que comparte la misma dirección en Houston, Texas, que el bufete de abogados de lesiones personales Arnold and Itkin Trial Lawyers, y uno de los socios fundadores del bufete figura como el agente registrado de la empresa propietaria del avión.

La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) están investigando. La NTSB indicó que la información preliminar muestra que el avión se estrelló al despegar y experimentó un incendio posterior al accidente, pero que no haría más declaraciones hasta que los investigadores lleguen en uno o dos días.

Una grabación de audio de los controladores de tráfico aéreo incluye a alguien diciendo "Avión boca abajo. Tenemos un avión de pasajeros boca abajo", aproximadamente 45 segundos después de que un avión fuera autorizado para despegar. Los cuerpos de rescate llegaron menos de un minuto después, dijo Saavedra.