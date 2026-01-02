Mortal incendio en bar de Suiza

Crans Montana, Suiza.- Una fiesta en un local nocturno de la lujosa localidad de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos, se tornó en tragedia poco después de la medianoche cuando las llamas se propagaron en cuestión de minutos causando un gran incendio que atrapó a los jóvenes que celebraban la llegada de 2026.

Este drama, sin precedentes en el cantón de Valais, donde se encuentran las principales estaciones de esquí de Suiza, ha causado al menos 40 muertos y 115 heridos, según informaciones oficiales.

Las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que hacían cola fuera del local por entrar y rescatar a las víctimas, según testimonios recogidos por EFE.

Una vigilia espontánea se realizó por la noche muy cerca del lugar del suceso, con decenas de familias y de jóvenes que llegaban para depositar flores, muñecos y, en algunos casos, abrazarse confundidos y en medio del llanto por la magnitud de lo ocurrido.

Rayan, un joven residente en Crans Montana, relató a EFE que se encontraba en otra fiesta a pocos metros del bar siniestrado y que vio cómo varias personas se pusieron en riesgo intentando ayudar a los atrapados, varios de las cuales pudieron ser rescatadas justo a tiempo.

Otros testigos han hablado de "escenas de horror", de personas que salían a mitad quemadas y se desplomaban en la acera.

Víctoria, una joven que pudo escapar de las llamas, señaló que el incendio se inició luego de que una joven subió sobre los hombros de un camarero con una botella de champagne con bengalas, las que habrían causado las primeras llamas en el techo del local. Por el momento y por motivos relacionados con la investigación, algunos restos de víctimas siguen dentro del local incendiado, indicaron fuentes policiales.

Algunas familias siguen en la incertidumbre de si sus seres queridos han sobrevivido, ya que algunos heridos que llegaron a los hospitales no han podido ser identificados porque sus documentos fueron destruidos por el fuego.

Debido al estado de los cadáveres, muchos solo podrán ser identificados a través de pruebas de ADN, comentó por su parte el comandante de la policía cantonal, Frederic Gisler.

Solo una vez que todos los restos hayan sido identificados se podrá determinar cuántas de las víctimas mortales son extranjeras.