Moscú y Kiev intercambian cientos de prisioneros tras el mayor ataque ruso de misiles y drones

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia y Ucrania intercambiaron cientos de prisioneros más el domingo, la tercera y última parte de un importante intercambio que fue un inusual momento de cooperación en los esfuerzos fallidos por alcanzar un alto el fuego tras más de tres años de guerra.

Pocas horas antes, la capital ucraniana, Kiev, y otras regiones sufrieron un enorme ataque ruso con drones y misiles que mató al menos a 12 personas e hirió a decenas. Las autoridades ucranianas lo describieron como el mayor asalto aéreo desde la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en febrero de 2022.

El Ministerio ruso de Defensa dijo que cada lado repatrió a 303 soldados más, después de que cada uno liberara un total de 307 combatientes y civiles el sábado, y 390 el viernes, el canje más grande de la guerra.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, confirmó el intercambio diciendo en X el domingo que "303 defensores ucranianos están en casa". Señaló que las tropas que regresaban a Ucrania eran miembros de las "Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras y el Servicio Estatal de Transporte Especial".

En las conversaciones celebradas en Estambul a principios de este mes, la primera vez que las dos partes se reunieron cara a cara para conversaciones de paz, Kiev y Moscú acordaron intercambiar 1.000 prisioneros de guerra y detenidos civiles cada uno. El intercambio ha sido el único resultado tangible de las conversaciones.

El "ataque aéreo más masivo" de la guerra

La magnitud del ataque fue impactante: Rusia golpeó a Ucrania con 367 drones y misiles, en el mayor ataque individual de la guerra, según Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania.

En total, Rusia utilizó 69 misiles de varios tipos y 298 drones, incluidos drones Shahed de diseño iraní, dijo a The Associated Press.

No hubo comentarios inmediatos desde Moscú sobre los ataques.

Para Kiev, el día fue particularmente sombrío ya que la ciudad celebraba el Día de Kiev, un feriado nacional que cae el último domingo de mayo y conmemora su fundación en el siglo V.

Zelenskyy dijo que misiles y drones rusos golpearon más de 30 ciudades y pueblos, e instó a los socios occidentales a aumentar las sanciones contra Rusia, una antigua demanda del líder ucraniano, pero una que, a pesar de las advertencias a Moscú por parte de Estados Unidos y Europa, no se ha materializado de manera que disuada a Rusia.

"Estos fueron ataques deliberados en ciudades corrientes", escribió Zelenskyy en X, agregando que los objetivos del domingo incluyeron las regiones de Kiev, Zhytomyr, Khmelnytskyi, Ternopil, Cherníhiv, Sumy, Odesa, Poltava, Dnipro, Mykolaiv, Járkiv y Cherkasy.

"El silencio de Estados Unidos, el silencio de otros en el mundo, solo alienta" al presidente ruso, Vladímir Putin, dijo. "Sin una presión verdaderamente fuerte sobre el liderazgo ruso, esta brutalidad no puede ser detenida. Las sanciones ciertamente ayudarán".

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa dijo que sus defensas antiaéreas derribaron 110 drones ucranianos durante la noche.

Otra noche en vela

El sonido de las explosiones resonó durante toda la noche en Kiev y los alrededores mientras las fuerzas antiaéreas ucranianas persistían durante horas en sus esfuerzos por derribar drones y misiles enemigos. Al menos cuatro personas murieron y 16 resultaron heridas en la capital, según el servicio de seguridad de Ucrania.

"Un domingo por la mañana difícil en Ucrania después de una noche sin dormir", dijo el ministro ucraniano de Exteriores, Andrii Sybiha, en la red social X, agregando que el asalto "duró toda la noche".

La caída de restos de drones provocó incendios en hogares y negocios.

En la región de Zhytomyr, al oeste de Kiev, murieron tres niños de 8, 12 y 17 años, según el servicio de emergencias. Doce personas resultaron heridas en los ataques, dijo el servicio. Al menos cuatro personas murieron en la región de Khmelnytskyi, en el oeste de Ucrania. Un hombre murió en la región de Mykolaiv, en el sur de Ucrania.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, dijo que una residencia de estudiantes en el distrito de Holosiivskyi fue alcanzada por un dron y una de las paredes del edificio estaba en llamas. En el distrito de Dniprovskyi, una vivienda privada fue destruida y en el distrito de Shevchenkivskyi, las ventanas de un edificio residencial quedaron destrozadas.

Aparte del uso masivo de armas aéreas por parte de Rusia, los ataques de las últimas 48 horas estuvieron entre los más intensos ataques aéreos rusos sobre Ucrania desde la invasión a gran escala de febrero de 2022.

Un pueblo sumido en el humo y los escombros

En Markhalivka, justo a las afueras de Kiev, donde varias casas del pueblo fueron incendiadas, los Fedorenko observaban su hogar destruido entre lágrimas.

"La calle parece Bájmut, como Mariupol, es simplemente terrible", dice Liubov Fedorenko, de 76 años, comparando su aldea con algunas de las ciudades más devastadas de Ucrania. Le dijo a AP que estaba agradecida de que su hija y sus nietos no hubieran ido para pasar con ellos el fin de semana.

"Estaba tratando de convencer a mi hija para que viniera con nosotros", dijo Fedorenko, agregando que le dijo a su hija, "después de todo, vives en el octavo piso en Kiev, y aquí es la planta baja'".

"Ella dijo, 'No, mamá, no voy.' Y gracias a Dios que no vino, porque el cohete golpeó (la casa) en el lado donde estaban las habitaciones de los niños", dijo Fedorenko.

Ivan Fedorenko, de 80 años, dijo que lamentaba haber dejado entrar a sus dos perros en la casa cuando sonó la sirena antiaérea. "Murieron quemados", dijo. "Quiero enterrarlos, pero aún no me lo permiten".

A pesar de los intercambios de prisioneros, no hay tregua en la guerra

El intercambio de prisioneros de guerra fue el último de docenas de intercambios desde que comenzó la guerra, pero también el más grande que involucra a civiles ucranianos.

Aún así, no ha detenido los combates. Las batallas han continuado a lo largo de la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (620 millas), donde han muerto decenas de miles de soldados, y ninguno de los países ha cedido en sus ataques de larga distancia.

El Ministerio ruso de Defensa citó a Yaroslav Yakimkin, del grupo "Norte" de las fuerzas rusas, al decir el domingo que las tropas ucranianas han sido empujadas de regreso desde la frontera en la región de Kursk, que Putin visitó hace días.

"Las tropas continúan avanzando cada día", dijo Yakimkin, agregando que las fuerzas rusas han tomado Marine y Loknya en la región noreste de Sumy, en Ucrania, que limita con Kursk, durante la última semana, y avanzan en la región de Járkiv alrededor de la ciudad mayormente destruida de Vovchansk.

Yeroshenko informó desde Markhalivka, Ucrania. Los periodistas de Associated Press Elise Morton en Londres y Volodymyr Yurchuk en Kiev, Ucrania, contribuyeron a este despacho.

