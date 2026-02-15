MSF suspende labores en Gaza

Tel Aviv, Israel.- La organización benéfica Médicos Sin Fronteras anunció la suspensión de algunas operaciones en uno de los hospitales más grandes de Gaza que siguen funcionando, debido a que pacientes y personal informaron haber visto a hombres armados y enmascarados merodeando por distintas partes del edificio.

El Hospital Nasser, en Jan Yunis, es uno de los pocos hospitales que siguen funcionando en el territorio. Allí se atiende a diario a cientos de pacientes y heridos de guerra, y fue un importante centro para los prisioneros palestinos liberados por Israel a cambio de rehenes israelíes como parte del actual acuerdo de alto el fuego.

Se trató de un anuncio poco común de una organización internacional sobre la presencia de hombres armados en una instalación médica en Gaza desde que comenzó la guerra hace más de dos años.

El grupo de ayuda, también conocido por su acrónimo MSF, dijo en un comunicado que suspendió todas sus operaciones médicas sin críticas en el Hospital Nasser debido a violaciones de seguridad que representaban "graves amenazas de seguridad para nuestros equipos y pacientes". MSF dijo que había habido un aumento en la cantidad de avistamientos de hombres armados en varias partes del complejo desde que se alcanzó el alto el fuego de octubre, mediado por Estados Unidos.

"Los equipos de MSF han informado de un patrón de actos inaceptables, incluida la presencia de hombres armados, intimidación, detenciones arbitrarias de pacientes y una situación reciente de sospecha de movimiento de armas", señaló.

MSF afirmó que no podía indicar la afiliación de los hombres armados. Señaló que había expresado su preocupación a las autoridades "pertinentes", sin dar más detalles, y subrayó que los hospitales deben seguir siendo espacios neutrales y civiles. Añadió que sus preocupaciones se intensificaron por anteriores ataques israelíes deliberados contra instalaciones de salud.

Aunque los combates más intensos han disminuido, el frágil alto el fuego ha estado marcado por fuego israelí casi a diario. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar, matando a 591 palestinos desde que entró en vigor el alto al fuego, según funcionarios de salud de Gaza.