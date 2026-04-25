Muere bombero en incendio

Nahunta, Georgia.- Un bombero voluntario de Florida murió tras sufrir una emergencia médica mientras combatía un incendio forestal, informaron las autoridades locales el viernes.

La tarde del jueves, James "Kevin" Crews, del Departamento de Bomberos Voluntarios de Hilliard, ayudó a sofocar un incendio de matorrales en el condado de Nassau, cerca de la frontera con Georgia, cuando sufrió una emergencia médica no especificada, según un comunicado del departamento de policía del condado de Nassau.

Las autoridades indicaron que Crews fue trasladado de urgencia a un hospital y murió la noche del jueves. "Kevin era el epítome del valor y la dedicación. Su sacrificio nunca será olvidado", afirmó el jefe de bomberos voluntarios de Hilliard, Jerry Johnson.

Dos grandes incendios forestales que arden en el sureste de Georgia, han destruido más de 120 viviendas y amenazan a casi 1,000 más, según informó el gobernador Brian Kemp.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Tras recorrer la zona afectada por el fuego, Kemp dijo que las autoridades estatales creen que los incendios han destruido más viviendas que cualquier otro incendio en la historia de Georgia. Kemp señaló que las autoridades creen que el fuego se originó por un globo que cayó sobre una línea eléctrica energizada.

Con una extensión de más de 20 kilómetros cuadrados, el incendio del condado Brantley estaba contenido en un 15% el viernes, informó la Comisión Forestal de Georgia. Las autoridades locales han ordenado evacuaciones en un área que crece casi a diario.

El segundo incendio, situado en los condados poco poblados de Clinch y Echols, en la frontera con Florida, ha destruido 35 viviendas. Ese incendio ha quemado unos 129 kilómetros cuadrados, un área equivalente al doble del tamaño de Manhattan.