Muere en Sudáfrica el activista George Bizos, famoso abogado de Mandela

Johannesburgo, Sudáfrica (EFE).- El abogado y activista antiapartheid George Bizos, especializado en derechos humanos y conocido por haber sido letrado de Nelson Mandela en su lucha contra el régimen racista de la minoría blanca en Sudáfrica, murió hoy a los 92 años.



La noticia fue anunciada por varias instituciones sudafricanas y confirmada en directo por el presidente del país, Cyril Ramaphosa, durante una sesión de preguntas organizada por el Foro Nacional de Editores de Sudáfrica.

"Acabo de recibir noticias de que el experto abogado de nuestro país George Bizos ha muerto. Este es un momento muy triste para nuestro país", afirmó el mandatario, quien alabó su "inmensa" contribución a la democracia sudafricana.

"Hablé con George Bizos hace unos dos meses y, mientras hablaba con él, parecía que su salud no estaba en buena forma. Esta tarde hablé con su hijo y me dijo que su padre estaba afrontando grandes dificultades. Le pregunté si estaba cómodo y me dijo que sí, lo estaba", reveló Ramaphosa.

Según detallaron la familia Bizos y el Centro de Recursos Legales (organización dedicada a los derechos humanos a la que perteneció el ahora fallecido) en un comunicado que difundió la Fundación Nelson Mandela, Bizos falleció de causas naturales, rodeado de su familia y en su hogar en Johannesburgo, durante la tarde de este miércoles.

Nacido en Grecia en noviembre de 1927, Bizos dedicó su carrera profesional a la lucha contra el régimen racista del "apartheid" y a la defensa de los derechos humanos en general.

Llegó a Sudáfrica a los 13 años junto a su familia, como refugiados de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Como abogado, Bizos se hizo conocido internacionalmente por ser representante legal de Nelson Mandela y de otros grandes nombres de la lucha antiapartheid, como Walter Sisulu o Chris Hani.

Al que fue el primer presidente negro de Sudáfrica y Nobel de la Paz 1993 le representó en el famoso juicio de Rivonia (1963-1964), en el que Mandela, junto a otros activistas, logró librarse de la pena de muerte, si bien fue castigado a cadena perpetua.

De Mandela fue amigo íntimo y asesor hasta su muerte a finales de 2013.

"No creo que las palabras sean suficientes para expresar nuestra deuda con hombres y mujeres como George Bizos", decía sobre él Mandela, según compartió hoy en una nota la fundación que vela por el legado del Nobel de la Paz, en el que destacó que "la amistad entre él y Mandela se extendió más de siete décadas y era legendaria".

Madiba, como se llama cariñosamente a Mandela en Sudáfrica, también destacaba la contribución de Bizos "a una gran causa con la que todos estábamos comprometidos".

Tras el desmantelamiento del "apartheid" y con la llegada de la democracia a Sudáfrica (1994), Bizos participó en la elaboración de varias leyes que iban a dar forma a la "nación arcoiris", como se conoce popularmente a este país, incluida la nueva Constitución.

También tomó parte en la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, encargada de estudiar los crímenes del "apartheid" ya en democracia.

La noticia de la muerte de Bizos llega poco más de un mes después del fallecimiento de otro gran símbolo de la lucha antiapartheid, Andrew Mlangeni, quien era el último superviviente entre los activistas condenados y encarcelados junto a Nelson Mandela en el juicio de Rivonia.

Como señaló la Fundación Mandela en su comunicado de condolencias, "otro gigante de la historia sudafricana y de la lucha global por la justicia ha caído".