Muere en un accidente de tráfico en Uganda la fotoperiodista hispanomexicana Sumaya Sadurni Carrasco

La fotoperiodista hispanomexicana y residente en Uganda Sumaya Sadurni Carrasco murió este lunes a la edad de 32 años, en un accidente de tráfico en el centro del país africano, confirmó hoy a Efe una persona cercana a la fallecida.



En el accidente, que sucedió en la noche del lunes alrededor de las 20.30 hora local (17.30 GMT) en el distrito de Kiryandongo (a más de 200 kilómetros de Kampala), murió también el conductor del vehículo en el que viajaban, Thomas Mugisha (42 años), confirmó a través de un comunicado remitido hoy a Efe Faridah Nampiima, la portavoz de la Dirección de Tráfico de la Policía ugandesa.

Un amigo de Sadurni, que también reside en Uganda y prefirió permanecer en el anonimato, pudo reconocer el cuerpo en hospital de Kiryandongo, donde fue trasladado, según explicó a Efe.

Según Nampiima, el coche en el que viajaban Mugisha y Sadurni -que murieron en el lugar del accidente- chocó con un camión que se dio a la fuga.

"Los cuerpos de los fallecidos han sido trasladados a la morgue de Kiryandongo para su examen post-mortem", señaló Nampiima, y aseguró que ya "hay esfuerzos en marcha" para arrestar al conductor fugado.

La fotoperiodista, a quien todos conocían como "Sumy", colaboraba con la agencia France-Presse (AFP) y había visto su trabajo publicado en una larga lista de medios internacionales, como El País, The New York Times, The Washington Post, Le Monde o The Guardian.

"Los próximos pasos serán hacer las gestiones para traer el cuerpo a Kampala y luego tendremos que esperar las instrucciones de la familia para saber qué quieren hacer", señalaron a Efe fuentes de la Asociación de Prensa Internacional de Uganda (IPAU, por sus siglas en inglés), de la cual formaba parte Sadurni.

Siguiendo el procedimiento habitual en casos como este, la familia de Sadurni -que ya ha sido informada de su muerte- deberá decidir si quiere que el cuerpo sea repatriado a España.

Consultada por Efe, la Embajada de España en Nairobi (que cubre Kenia, Uganda y Somalia) redirigió cualquier pregunta sobre los hechos al Ministerio de Asuntos Exteriores español.