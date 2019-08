Muere médico hondureño que durante 28 años curó enfermos desde la radio

El médico y comunicador social hondureño Mario Ernesto Riveras Vásquez, quien durante 28 años curó o contribuyó a curar a miles de enfermos a través de un programa sobre salud en Radio América, una de las emisoras más importantes de Honduras, murió este sábado a los 66 años.



"El médico y su salud" era el nombre del programa mediante el cual Mario Ernesto asesoraba a la audiencia y atendía dolencias de miles de sus oyentes, a muchos de los cuales ayudó recolectando medicinas, aparatos ortopédicos, sangre o dinero para pagar una cirugía u otra necesidad, entre algunas de sus acciones benéficas.



A su programa, que se emitía de lunes a viernes, también invitaba a médicos especialistas para que profundizaran sobre el tema a tratar, que cada día era diferente.



El lunes se dedicaba a la salud de los niños, el martes a las mujeres, el miércoles a los adolescentes, el jueves a problemas de salud en general y el viernes a la medicina alternativa.



Algo que le motivó a desarrollar su labor de divulgación radiofónica es la forma en que algunos médicos diagnostican a sus pacientes con términos que muchas veces el enfermo no entiende y le pueden hacer creer que su caso es de gravedad cuando quizá no lo sea, o a la inversa.



A manera de ejemplo, explicaba que no se le puede decir a un humilde paciente que solamente sabe que está enfermo, sin saber de qué, que su mal es "un tumor en la zona media del tercio posterior del fémur" o que se le practicará una "histerectomía abdominal total", puesto que no todos lo pueden comprender.



Sus primeros contactos con la radio los tuvo a finales de la década de 1960 en una emisora local de su barrio de Tegucigalpa. Posteriormente tres ejecutivos de Radio América le contactaron para contar con su colaboración, que inició el 7 de octubre de 1991 al frente del programa "El médico y su salud".



Además de médico, con estudios en Argentina y España, Mario Ernesto fue docente universitario, regidor municipal (concejal) de Tegucigalpa y diputado por el minoritario Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD).



Entre otras actividades, también estuvo ligado a la locución de noticias en Radio América, fue voz comercial e hizo teatro. Además promovía a artistas nacionales y los destinos turísticos de Honduras.



Le gustaba mucho la música, que gradualmente fue incorporando como terapia a su programa, uno de los de mayor duración y audiencia que ha tenido Radio América y que estuvo dirigiendo hasta sus últimos días, ya enfermo.



Natural de Sabanagrande, en el departamento central de Francisco Morazán, donde nació en 1953, el médico y comunicador hoy fallecido se caracterizaba por su solidaridad con los demás, principalmente con los enfermos, y cerraba a diario su programa radial diciendo que "Honduras se merece un pueblo sano".