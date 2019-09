Muere niño de 13 años por golpiza de compañeros en escuela de EU

La oficina del Sheriff de Moreno Valley, en California, informó que un niño de 13 años que fue golpeado por sus compañeros en una escuela de la esta ciudad, murió tras permanecer dos semanas hospitalizado.

Las autoridades de Moreno Valley indicaron que Diego "N" fue atacado por dos jóvenes afuera de la Landmark Middle School el pasado 16 de septiembre. Según el portal CBS News, el niño se golpeó la cabeza con un muro de la escuela luego de que otro joven le diera un golpe en la cabeza. En un video difundido por la misma cadena de noticias, se puede ver a un estudiante cuando da un puñetazo en la cabeza de Diego "N", luego otro adolescente le propina un segundo golpe, lo que provoca que Diego caiga y se golpeé con el muro de concreto. Luego de esto, el menor ya no se levantó.

"Los esfuerzos de intervención médica y tratamiento en un hospital del área no tuvieron éxito", informó la oficina del Sheriff de Moreno Valley. La oficina del Sheriff agregó que los dos sospechosos de agredir a Diego "N" permanecen en una prisión juvenil de Riverside y que se lleva a cabo una investigación para saber el motivo de la agresión.

"Debido a la edad de las partes involucradas, no se darán a conocer los detalles sobre este incidente públicamente", añadió. Señaló que la familia de Diego donará los órganos del joven "para transformar esta tragedia en el regalo de la vida para otros niños". En un comunicado, el alcalde de Moreno Valley Yxstian Gutiérrez expresó sus condolencias a la familia y amigos de Diego.

"Nadie debería tener que soportar el dolor de una pérdida tan terrible. Esta es una tragedia que cambia la vida de todos los involucrados, incluidos el personas y los estudiantes de Landmark Middle School", dijo.

La oficina del Sheriff condenó la violencia especialmente en los jóvenes y pidió a las personas aportar información a la investigación que llevan a cabo.