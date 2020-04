Muere primer y único paciente detectado comunitario del COVID-19 en Guatemala

Un hombre de 39 años, primer y único caso de transmisión comunitaria del coronavirus SARS-CoV-2 en Guatemala, murió este jueves a causa de la enfermedad, que ya ha provocado el fallecimiento de otras seis personas, informó una fuente oficial.



El secretario de Comunicación del Gobierno guatemalteco, Carlos Sandoval, confirmó el deceso del hombre en cadena nacional y detalló que en las últimas 24 horas el país contabilizó 18 nuevos contagios para sumar 214 en total.



Sandoval lamentó la muerte del hombre de 39 años y le advirtió a la población que "el virus no distingue edad, género, condición física o estatus social" y "puede afectar a cualquier persona".



El primer caso de transmisión local o comunitaria, es decir de la cual se desconoce su origen, fue divulgado por las autoridades hace once días, el pasado 5 de abril.



El caso del hombre de 39 años se registró en el municipio de Patzún, del departamento de Chimaltenango (centro), 70 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala.



Desde aquel 5 de abril, Patzún se encuentra en cuarentena y, según el ministerio de Salud de Guatemala, personal sanitario va de visita de casa en casa en busca de posibles contagiados.



Las autoridades municipales de Patzún, un poblado de al menos 50.000 habitantes, también hicieron oficial el deceso, según medios locales.



El portavoz del Gobierno guatemalteco señaló que durante las últimas 24 horas fueron realizados 398 tests, aunque no detalló la cantidad total efectuados hasta la fecha.



Según información de la cartera sanitaria, actualizada hace un par de días, alrededor de 2.500 pruebas se habían realizado desde que empezó la emergencia en febrero.



Tras la detección del primer caso del coronavirus SARS-CoV-2 (causante de la enfermedad del COVID-19) en el país el 13 de marzo, el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, había ordenado el 16 de marzo la suspensión de clases y del transporte público, además del cese de labores a nivel público y privado.



El presidente, sin embargo, reculó un día después y permitió trabajar a cualquier empresa que lo deseara siempre y cuando cumpliera con medidas sanitarias, le notificara al ministerio de Economía y consiguiera transporte privado para sus empleados.



Guatemala contabiliza 21 personas recuperadas del COVID-19, 186 casos activos y una persona fallecida por otra causa no relacionada con la enfermedad.



El presidente de la nación centroamericana aseguró el lunes y miércoles que se espera un "repunte" de contagios esta semana.



Guatemala, con una población de 16 millones de habitantes, tiene uno de los sistemas sanitarios más deficientes del continente, de acuerdo a organismos internacionales.



Las autoridades guatemaltecas no han detectado a la fecha otro contagio comunitario además de la persona fallecida este jueves.