Muere un enfermero argentino golpeado por vecinos luego de contraer COVID

Daniel Porro, un enfermero de la provincia de Neuquén, en Argentina, murió luego haber sido atacado brutalmente por sus vecinos ya que el hombre se había contagiado de COVID-19.

De acuerdo con la información de medios nacionales, a inicios de la pandemia, Daniel resultó positivo a coronavirus, por lo el hombre se aisló en su casa ubicada en el barrio Nueva Esperanza.

No obstante, al enterarse, sus vecinos comenzaron a amenazarlo. Las agresiones contra Daniel aumentaron, e incluso lo golpearon hasta dejarlo inconsciente.

Pero todo no paró ahí, pues mientras el enfermero se recuperaba en el hospital, le prendieron fuego a su casa y le robaron su automóvil.

"Me decían que me vaya del barrio porque tenía coronavirus. No sólo no tengo porque cumplí con el aislamiento, sino que me quemaron la casa y me robaron el auto", dijo Daniel en ese entonces.

Miguel Porro, padre de Daniel, refirió que su hijo nunca pudo recuperarse del hostigamiento, e incluso contó que Daniel no podía conciliar el sueño.

"Desde aquel día no pudo dormir bien. Trabajaba durante el día, pero en la noche que regresaba a casa se acostaba, pero no podía conciliar el sueño. Sufrió mucho", dijo el padre de Daniel a medios argentinos.

El hombre también contó que fueron días difíciles para su hijo, pues tiempo después Daniel había sido despedido de su trabajo y aunque en poco tiempo había conseguido otro, Daniel nunca pudo estar del todo bien debido al evento traumático que había vivido anteriormente.

El pasado 4 de julio, Daniel Porro falleció de un paro cardíaco mientras estaba durmiendo en la casa de su madre.

"Aunque pudo reponerse de la COVID-19, nunca se recuperó del rechazo social", dijo su padre.