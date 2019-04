Muere un general venezolano al caer a tierra un helicóptero

Al menos dos personas murieron este jueves, entre ellos un general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada), tras caer a tierra un helicóptero policial en que sobrevolaban Maracaibo, en el noroeste del país, confirmaron a Efe fuentes regionales.



Aunque las autoridades civiles, militares o policiales venezolanas todavía no se han pronunciado acerca del siniestro, una fuente de la Gobernación del Estado Zulia, del que es capital Maracaibo, dijo a Efe que entre los fallecidos se encuentra el general Alfonso Torres Páez, de la GNB y el piloto del helicóptero al que no identificó.



El general Torres era el comandante de la Zona 11 de la GNB, responsable del Estado Zulia (fronterizo con Colombia), aunque esa fuente dijo no tener información detallada acerca de las razones por las que cayó el helicóptero.



Según el diario Panorama de Maracaibo, el otro fallecido es el comisionado policial Luis Urdaneta, quien fue atendido por médicos tras el accidente pero no pudieron salvar su vida.



Urdaneta falleció poco después de la caída del helicóptero que era propiedad de la Policía municipal de San Francisco (Polisur), localidad también ubicada en el Zulia.



El periódico marabino también detalló que el aparato, un modelo Bell 206 Ranger de matrícula YV0224, cayó a tierra en la plaza de toros de Maracaibo.



Además, resultaron heridos otros dos militares, uno de ellos el comandante de la zona operativa de defensa integral (ZODI), general Dilio Rodríguez, en un accidente del que hasta el momento se desconocen las causas.



Por su parte, el gobernante Nicolás Maduro lamentó "profundamente" en Twitter la muerte del general Torres Páez y del comisionado policial Urdaneta.



Pese a que tampoco dio más detalles del caso, subrayó que "ambos se encontraban en cumplimiento de su sagrado deber en defensa de la Patria" y envió sus "condolencias a sus familiares y amigos".



Asimismo, explicó que ha ordenado "brindar toda la atención necesaria" al general Rodríguez Díaz, así como al segundo herido, al que identificó como capitán Alfreyin Ojeda, "que están en condición estable y bajo estrictos cuidados médicos".



Hace dos años, otro helicóptero venezolano desapareció con trece personas -nueve militares y cuatro civiles- a bordo en el estado de Amazonas.



El helicóptero fue hallado cuatro meses después en medio de las acciones de la "Operación Esperanza", el mayor operativo de búsqueda aérea de país caribeño, sin encontrarse sobrevivientes, si bien tampoco hallaron los cadáveres.