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Muere un policía tras tiroteo en hospital

Por AP

Abril 26, 2026 03:00 a.m.
A
Muere un policía tras tiroteo en hospital

Chicago, Ills.- Un policía murió y otro resultó gravemente herido el sábado tras un tiroteo en un hospital de Chicago, informaron las autoridades.

El sospechoso, que no fue identificado públicamente, fue detenido, según dijo el superintendente de la policía de Chicago, Larry Snelling.

"Los agentes trasladaron a un individuo al Hospital Sueco para una observación, momento en el que dos de nuestros agentes fueron baleados", dijo Snelling en una conferencia de prensa por la tarde. "Uno recibió un disparo crítico. Se confirmó (su muerte). El segundo agente ahora mismo lucha por su vida en el hospital que está detrás de nosotros".

El tiroteo ocurrió en el Hospital Swedish de Endeavor Health en Chicago alrededor de las 10:50 de la mañana.

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El hospital informó que su sede estaba puesta en confinamiento, y que los pacientes y el personal del centro de salud estaban a salvo.

"Hoy es un momento realmente difícil para nuestra ciudad. Es una tragedia", dijo el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, en la conferencia de prensa. La ciudad proporciona servicios de apoyo de salud mental a los policías para que puedan hacer su trabajo, afirmó.

"Esos policías estaban allí como agentes de transporte", dijo Snelling, refiriéndose al agente que murió y al herido.

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