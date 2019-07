Mueren al menos 6 civiles y 9 milicianos por ataque israelí en Siria

Al menos 6 civiles, la mitad niños, y 9 milicianos murieron por misiles lanzados supuestamente esta madrugada por Israel contra posiciones militares cerca de Damasco y en la provincia central de Homs, informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Entre los fallecidos hay tres niños y una mujer en la ciudad de Sahnaya, en la provincia de Rif Damasco, que rodea a la capital siria, según la ONG.



Además, el Observatorio, cuya sede se encuentra en el Reino Unido pero que cuenta con una amplia red de colaboradores en el terreno, dijo que al menos nueve milicianos aliados al Gobierno del presidente sirio Bachar al Asad perdieron la vida.



Hasta el momento, Israel no ha confirmado esta información.



Del total de muertos, uno de ellos es de nacionalidad siria, mientras que el resto son ciudadanos de otros países que no fueron identificados, según el Observatorio, quien agregó que el número de muertos podría aumentar por la gravedad de los heridos, cifra que no precisó.



Anteriormente, la agencia estatal SANA informó de que al menos cuatro civiles, entre ellos un bebé, murieron y 21 personas resultaron heridas en Sahnaya por la presión provocada al interceptar los misiles israelíes que fueron dirigidos contra posiciones militares.



Sana no dio detalles sobre la muerte de milicianos que se encuentran presentes en el territorio sirio.



Asimismo, indicó que los misiles lanzados por Israel atravesaron el espacio aéreo libanés.



La televisión estatal mostró imágenes de los misiles siendo interceptados en el cielo del país mediterráneo, además de niños y otros hombres siendo tratados en el hospital como resultado de las heridas del bombardeo.



El Observatorio aseguró que Israel atacó al menos diez posiciones militares cerca de Damasco y en las afueras de Homs, entre ellas puestos de la Guardia Revolucionaria iraní emplazados en el sur de la capital, además de dos centros de investigación científica.



Varios misiles impactaron en posiciones del grupo chií libanés Hizbulá, principal aliado de Al Asad en Siria, ubicados en Al Qalamun Occidental, en la frontera con el Líbano.



Horas después del ataque, las autoridades turcochipriotas anunciaron que un objeto no identificado había impactado en torno a la 1.00 hora local (22.00 GMT) en las montañas de Pendadáktilos.



El líder turcochipriota, Mustafá Akinci, señaló que el incidente podría estar relacionado con lo ocurrido en Siria, que se encuentra tan solo a 100 kilómetros de distancia de Chipre, aunque hasta ahora no han aportado más información sobre el suceso.



Se trata de un nuevo ataque por parte de Israel contra instalaciones militares en Siria ya que desde el mes de mayo ha aumentado la fricción entre ambos países.



Desde el comienzo del conflicto civil en Siria, hace ocho años, han caído ocasionalmente en Israel proyectiles de fuego perdido, pero también se han vivido incidentes de fuego intencional desde el país vecino, que han sido respondidos con bombardeos.



Aunque, en pocas ocasiones, dichos ataques han provocado la muerte de civiles.



Israel también ha atacado en varias ocasiones convoyes de armas en Siria que se dirigían al Líbano, así como a los aliados iraníes y libaneses del presidente Bachar al Asad.