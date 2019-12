Muertes en McDonald's se debieron "a descarga por mal aislamiento de máquina"

Un primer informe "reservado" de los peritos de la Policía Nacional del Perú concluyó que la causa de la muerte de los dos jóvenes trabajadores de la cadena de comida rápida McDonald's, en Lima, se debió a una descarga eléctrica por un mal aislamiento del dispensador de bebidas.



Según el documento pericial elaborado por un ingeniero mecánico electricista, publicado este viernes por medios locales, la máquina de bebidas "presenta un deficiente aislamiento debido a las manipulaciones y adaptaciones de accesorios del sistema de control y fuerza, por lo que el envoltorio de material conductivo de electricidad presenta energización (una fuga de 36 amperios)".



Asimismo, que el sistema eléctrico de dicha máquina solo contaba con una protección con sistema de puesta a tierra deficiente", y que hubo una fuga de corriente que se descargó en los cuerpos de Alexandra Porras y Gabriel Campos, que trabajaban en el turno de noche y sin la indumentaria adecuada para su seguridad.



UNA MARCHA PARA EXIGIR JUSTICIA



Mientras las autoridades aún continúan con las investigaciones y los locales de McDonald's en el país se mantienen cerrados mientras se realizan "revisiones generales", los familiares de la pareja de jóvenes convocaron a una marcha para este sábado en Lima para exigir justicia.



"Quisiera hacerles un pedido por Alexandra y por Gabriel. Haremos una marcha para que esto no quede ahí, que se sepa la verdad y que se haga justicia. Necesitamos la verdad. Todos juntos podremos hacer mucho para que no vuelva a suceder esto con ninguno de sus hijos, sobrinos o nietos, muchas gracias. Dios los bendiga", señaló Johanna Inga, madre de Alexandra, en su cuenta de Facebook.



El caso, que conmocionó al país y le reveló una vez más las precarias condiciones laborales en las que se encuentran miles de peruanos, es aún investigado por las autoridades.



Por ello, el gobierno peruano anunció este jueves que se aplicarán "las más drásticas sanciones" a los responsables de la muerte de dos jóvenes trabajadores de uno de los establecimientos de la cadena de comida rápida McDonald's en Lima.



Tanto el presidente Martín Vizcarra como la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, manifestaron su solidaridad con los familiares de Gabriel, de 19 años, y Alexandra, de 18 años.



"No podemos permitir que ocurran este tipo de accidentes y que no pase nada, y que al final todo se traduzca en una multa", enfatizó Vizcarra antes de anunciar que el trágico suceso fue revisado durante la sesión del Consejo de Ministros de este miércoles.



La movilización convocada por los familiares y amigos de Gabriel y Alexandra se llevará a cabo a partir de las 16:00 horas (21:00 GMT) del sábado 21 de diciembre en el parque Kennedy del moderno distrito limeño de Miraflores.



"Para que su muerte no quede impune y también se pueda mejorar los derechos laborales a los "Jóvenes del futuro". Que la muerte de ambos sirva para levantarnos y luchar por nuestros derechos", cita la descripción del evento en Facebook.