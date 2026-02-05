logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Fotogalería

Momentos del medio tiempo del Super Bowl que se convirtieron en polémicas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Muertos, 55 mil soldados ucranianos: Zelenski

Por EFE

Febrero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Muertos, 55 mil soldados ucranianos: Zelenski

París, Fra.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.

"En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000", declaró Zelenski en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2, en ucraniano traducida por la cadena al francés.

A esa cifra, Zelenski señaló que hay que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".

A finales de enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó en un informe que entre 100.000 y 140.000 soldados ucranianos habían muerto desde el mes de febrero de 2022.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Zelenski subrayó que si Ucrania no detiene al presidente ruso, Vladímir Putin, este "invadirá Europa". En caso de derrota de su país, "Rusia avanzará. Sus drones pueden operar en el interior de sus fronteras. El alcance de sus misiles es ilimitado. Atacarán por todas partes", aseguró.

"Si perdemos nuestra independencia, si nos convertimos en parte de Rusia, sería una pérdida absolutamente monstruosa. Y estoy seguro de que no ocurrirá", declaró el presidente ucraniano, quien espera que la paz se logre en menos de un año.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Siria firma acuerdo para desarrollo de campo de petróleo y gas en alta mar
Siria firma acuerdo para desarrollo de campo de petróleo y gas en alta mar

Siria firma acuerdo para desarrollo de campo de petróleo y gas en alta mar

SLP

AP

La compañía petrolera estatal de Siria firma acuerdo con Estados Unidos y Qatar para desarrollar campo de petróleo y gas en alta mar

Archivos sobre Epstein contienen desnudos y nombres de víctimas, pese a intentos de censura
Archivos sobre Epstein contienen desnudos y nombres de víctimas, pese a intentos de censura

Archivos sobre Epstein contienen desnudos y nombres de víctimas, pese a intentos de censura

SLP

AP

La publicación de documentos del Departamento de Justicia expone fallos en la protección de la privacidad de las víctimas de Epstein.

Soldados israelíes acusados de contrabando en Gaza
Soldados israelíes acusados de contrabando en Gaza

Soldados israelíes acusados de contrabando en Gaza

SLP

AP

El Ministerio de Justicia de Israel acusa a soldados israelíes de contrabandear cigarrillos y iPhones hacia Gaza, vinculando la red de contrabando con Hamas.

La CIA pone fin a más de 60 años de publicación del World Factbook
La CIA pone fin a más de 60 años de publicación del World Factbook

La CIA pone fin a más de 60 años de publicación del World Factbook

SLP

AP

El anuncio de la Agencia Central de Inteligencia sobre el cese del Factbook sorprende a usuarios habituales