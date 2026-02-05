Muertos, 55 mil soldados ucranianos: Zelenski

París, Fra.- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo que el número oficial de soldados ucranianos muertos desde el principio de la invasión militar a gran escala de Rusia, que el próximo 24 de febrero cumplirá cuatro años, es de 55.000.

"En Ucrania, oficialmente, el número de soldados muertos en el campo de batalla, tanto de militares de carrera como movilizados, asciende a 55.000", declaró Zelenski en una entrevista en exclusiva en Kiev a la televisión pública France 2, en ucraniano traducida por la cadena al francés.

A esa cifra, Zelenski señaló que hay que añadir "un gran número de personas que Ucrania considera desaparecidas".

A finales de enero, el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) estimó en un informe que entre 100.000 y 140.000 soldados ucranianos habían muerto desde el mes de febrero de 2022.

Zelenski subrayó que si Ucrania no detiene al presidente ruso, Vladímir Putin, este "invadirá Europa". En caso de derrota de su país, "Rusia avanzará. Sus drones pueden operar en el interior de sus fronteras. El alcance de sus misiles es ilimitado. Atacarán por todas partes", aseguró.

"Si perdemos nuestra independencia, si nos convertimos en parte de Rusia, sería una pérdida absolutamente monstruosa. Y estoy seguro de que no ocurrirá", declaró el presidente ucraniano, quien espera que la paz se logre en menos de un año.