Mujer de 97 años da clases de cocina online y se vuelven virales

Latrobe es una pequeña comunidad de Pennsylvania, famosa por ser sede del campo de entrenamiento de los Acereros de Pittsburgh, el St. Vincent College y sus banana splits, y tal vez pronto lo sea por ser el hogar de Lucy Pollock.

Lucy, de nada más y nada menos que 97 años, aprendió el arte de cocinar de su madre, quien tuvo 10 hijos. Los padres de Lucy y de su esposo fueron inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de Europa a Ellis Island, en Nueva York, por lo que el hornear y cocinar para muchas personas era parte de su estilo de vida.

Una amistad de Lucy le sugirió recientemente que compartiera sus conocimientos sobre el tema con más personas, especialmente en este momento en el que debido a la contingencia por el coronavirus, todo el mundo está "guardado" en casa.

La idea resonó con Mary Ellen Raneri, la hija de Lucy, y hace apenas unos días, de acuerdo con el diario local de Pennsylvania, el "Tribune Review", el equipo formado por madre e hija se animó a postear en Facebook su primera lección de repostería con la receta de sus Bollos de pascua (panes tradicionales de esta temporada en países como Estados Unidos, Reino Unido y Australia).

El posteo fue increíblemente popular. "Hicimos el primero la semana pasada" dijo Mary Ellen, quien también vive en Latrobe, al diario. "Tuvo muchísimas vistas, pasamos el resto del día contestando preguntas sobre la receta de los bollos".

Según la entrevista que dieron al noticiero local "Pittsburgh´s Action News 4", hasta tres mil personas han estado viendo sus transmisiones al mismo tiempo, con visitas de lugares tan lejanos como Tasmania, en Australia; Alemania; Libia e Italia.

"No sé a qué se deba" dijo Mary Ellen al noticiero, "creo que la gente está buscando algo con qué conectar en este momento tan atípico que estamos viviendo. ¡Creo que llegó a todo el mundo!" añadió.

El dúo madre e hija inició formalmente la página apenas el 20 de marzo y ya cuentan con más de 7 mil seguidores en su página de Facebook. Lucy ha compartido recetas como la de los Bollos de pascua, Rollos de nueces, Tallarines Halushki y Galletas de boda. Su plan es transmitir una clase de cocina todos los domingos a la 1 -aunque también lo han hecho entre semana- y poder recrear en línea este sentimiento de estar en la cocina de la abuelita, horneando, platicando y dándole un pellizco a la masa de vez en cuando.

"Cuando mi papá murió, en 2012 y estábamos vaciando la casa, la prioridad era encontrar y poner a buen resguardo dos grandes cajas rojas. Están llenas de recetas y algunas de ellas datan de 1920. Fue muy divertido revisarlas", compartió Mary Ellen al diario.

Mary Ellen y Lucy planean compartir además de recetas de pan y galletas, platos como gnocchi, pastel de arroz, albóndigas, braciole, "la pizza de ajo de mi abuela y otras recetas italianas que disfrutaba en mi niñez", escribe Mary Ellen en Facebook.

Raneri asegura que su mamá nunca tuvo problemas con que la filme para Facebook. "Le pregunté qué pensaba que sería lo más difícil de videograbarla y me respondió ´¡Nada!´", dijo riendo, "estaba más preocupada de que quienes nos estaban viendo no tuvieran problemas con la levadura".

Mary Ellen dice que disfruta mucho celebrar las tradiciones y darles un twist de modernidad al transmitirlas en las redes sociales. "Fue muy bonito leer los mensajes y comentarios después de nuestra primera transmisión. La gente nos contaba de recetas de sus familias que también habían pasado de generación en generación", finalizó.

La página de Facebook de Lucy es Baking with Lucy, en el buscador; @inhercozykitchen, también en el buscador; y la liga directa es: https://www.facebook.com/inhercozykitchen/