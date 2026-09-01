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Mujer mata a una persona en NY

Acuchilla a dos personas en Times Square; hay un herido

Por AP

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Mujer mata a una persona en NY
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      Nueva York.- Una mujer mató el lunes a una persona y provocó heridas a otra durante un apuñalamiento al azar en Times Square, Nueva York, antes de ser abatida a disparos por agentes de la policía, informó el Departamento de Policía de Nueva York.

      Un testigo dijo al canal Pix11 que la mujer recibió primero una descarga de una pistola taser y, después de amenazar a los agentes, dos disparos.

      El tiroteo ocurrió a pocos metros de una subestación del Departamento de Policía de Nueva York fuera de One Times Square, el edificio donde se celebra la caída anual de la bola en la víspera de Año Nuevo. Es uno de los lugares más turísticos y con mayor presencia policial en todo Nueva York.

      La mujer sacó dos cuchillos de una bolsa de compras y apuñaló a un hombre de 68 años en el abdomen. De inmediato se dio media vuelta y también apuñaló en el abdomen a una mujer de 32 años, informó la policía el lunes en conferencia de prensa. Las dos víctimas fueron trasladadas de emergencia al hospital, donde la mujer perdió la vida mientras que el hombre continúa internado en condición estable.

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      Los videos publicados en redes sociales muestran a un grupo de al menos 10 agentes que rodean a la mujer, quien sostiene dos enormes cuchillos de cocina. Se puede ver cómo al menos uno de los agentes intentó someterla sin éxito con un arma aturdidora.

      Luego la mujer empieza a caminar rápidamente hacia los agentes mientras agita los cuchillos. Mientras uno de los policías retrocedía, él y al menos otros dos desenfundaron sus armas y se escuchan las detonaciones.

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