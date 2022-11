Mujer prende fuego a la habitación de su novio en Tailandia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Una mujer en Tailandia le prendió fuego a la habitación de su novio, luego de sospechar que la engañaba.

Donlaya Nalee, de 25 años, de Pattaya, en Tailandia, se enfureció tanto con su pareja el sábado que prendió fuego a la cama mientras estaba borracha.

De acuerdo con el Daily Star, la policía recibió una llamada alrededor de la 1:30 am, hora local, y varios camiones de bomberos fueron enviados a la escena, mientras los espectadores describían una habitación de la que salía una espesa columna de humo.

Los bomberos lograron evitar que las llamas se extendieran a los pisos vecinos, pero el dormitorio de la víctima sufrió graves daños.

"Mi novia, que estaba intoxicada, prendió fuego. Estaba enojada y celosa de que yo supuestamente tuviera una aventura con otra mujer", dijo el hombre de 33 años.

"No pudo controlarse antes de destruir la habitación y atacarme. Prendió fuego a la cama que luego se extendió por la habitación".

Nalee fue detenida y se le ordenó recuperar la sobriedad antes de ser interrogada por la policía, que aún no ha revelado de qué se la podría acusar.

El hombre se negó a comentar a la prensa local si sus acusaciones eran ciertas.

Una mujer de Texas fue arrestada la semana pasada después de hacer FaceTiming con su novio, quien sospechaba que la estaba engañando, para poder mostrarle que estaba quemando su casa.