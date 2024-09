Una enorme pitón atrapa a tailandesa en su cocina y la aprieta dos horas hasta que fue liberada

BANGKOK (AP) — Una mujer de 64 años de edad se estaba preparando para lavar sus platos en su hogar ubicado en las afueras de Bangkok cuando sintió un fuerte dolor en el muslo y al mirar hacia abajo vio que una enorme pitón estaba sujetada a ella.

"Estaba a punto de tomar un poco de agua y cuando me senté, me mordió inmediatamente", comentó Arom Arunroj al periódico Thailand's Thairath. "Cuando miré y vi a la serpiente envolviéndome".

La pitón, de entre cuatro y cinco metros (13 a 16 pies) de largo, se enroscó alrededor de su torso y la aplastó contra el suelo de la cocina.

"La agarré por la cabeza, pero no me soltaba", señaló. "Sólo me apretaba".

Las pitones son constrictoras no venenosas que matan a sus presas exprimiéndoles gradualmente el aliento.

Apoyada contra la puerta de la cocina, gritó pidiendo ayuda, pero no fue hasta que un vecino pasó por allí una hora y media más tarde y oyó sus gritos cuando llamaron a las autoridades.

El agente de policía Anusorn Wongmalee declaró el jueves a The Associated Press que, cuando llegó, la mujer seguía apoyada en la puerta, exhausta y pálida, con la serpiente enroscada a su alrededor.

La policía y los agentes de control de animales utilizaron una palanca para golpear a la serpiente en la cabeza hasta que se soltó y se escabulló antes de que pudieran capturarla.

En total, Arom pasó unas dos horas el martes por la noche agarrada por la pitón antes de ser liberada.

Fue tratada de varias mordeduras, pero parecía ilesa en los videos en los que hablaba con los medios de comunicación tailandeses poco después del incidente.

Los encuentros con serpientes no son infrecuentes en Tailandia, y el año pasado murieron 26 personas por mordeduras de serpientes venenosas, según las estadísticas del gobierno. Un total de 12.000 personas recibieron tratamiento por mordeduras venenosas de serpientes y otros animales en 2023.