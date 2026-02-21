Musulmanes celebran el mes más sagrado

Tel Aviv, Israel.- Decenas de miles de palestinos se reunieron bajo fuertes restricciones israelíes en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa, en Jerusalén, para las primeras oraciones del viernes de Ramadán, incluidos algunos a quienes se les permitió el ingreso desde la Cisjordania ocupada.

Al-Aqsa recibió las primeras oraciones del Ramadán desde que entraron en vigor un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás en octubre pasado. Para muchos de los feligreses, fue la primera oportunidad para salir de Cisjordania y rezar en el recinto de la Ciudad Vieja de Jerusalén desde el Ramadán del año pasado.

La colina, a la que los judíos se refieren como el Monte del Templo, es el sitio más sagrado del judaísmo y fue lugar de los antiguos templos bíblicos. Los musulmanes llaman al sitio el Noble Santuario. Hoy alberga la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del islam.

El lugar ha sido un foco de tensiones frecuentes en el conflicto entre israelíes y palestinos.

La policía israelí informó del despliegue de más de 3.000 policías en toda Jerusalén. Señaló que su presencia no tenía como objetivo mostrar agresión ni fuerza, sino que estaba orientado a brindar ayuda en caso de emergencia.

El Waqf Islámico de Jerusalén, la autoridad religiosa jordana que administra el complejo, señaló que asistieron a 80.000 personas. En tiempos normales, las oraciones del viernes del Ramadán --el mes sagrado para los musulmanes-- pueden reunir hasta 200.000 feligreses en Al-Aqsa.

Muchos palestinos dijeron que el espíritu de un mes que suele ser festivo, se pierde mientras lidian con el duelo y la pérdida luego de dos años de conflicto en Gaza

"Todas las mezquitas han sido bombardeadas", manifestó Ramiz Firwana, un residente de la Franja de Gaza que se reunió con otros fieles en el patio de una escuela para escuchar el sermón y las oraciones del viernes.

"A pesar del desplazamiento, el dolor y la destrucción, queremos alegrarnos y vivir", expresó Mohammad Kollab, residente de Jan Yunis. "No somos un pueblo destinado sólo a la destrucción y la muerte".

Israel restringió a 10.000 el número de palestinos autorizados a entrar desde Cisjordania el viernes, y permitió únicamente el acceso a hombres mayores de 55 años, mujeres mayores de 50 y niños de hasta 12 años. Anteriormente ha impuestos restricciones similares, alegando preocupaciones de seguridad.