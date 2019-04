"Nada de malo" el aceptar ayuda rusa: Giuliani

WASHINGTON.- El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, insistió el domingo en que no "tiene nada de malo" que el equipo de campaña del mandatario haya aceptado información de los rusos en 2016, al tiempo que los representantes demócratas incrementaron las investigaciones sobre comportamientos indebidos en la campaña y posibles delitos de obstrucción de la justicia detallados en el informe del fiscal especial Robert Mueller.

Giuliani dijo que los esfuerzos de la campaña de Trump por obtener ayuda política de parte de representantes del gobierno ruso pudieron ser imprudentes, pero no son ilegales.

"No hay nada de malo en aceptar información de los rusos", dijo Giuliani en referencia al encuentro sostenido en junio de 2016 en la Torre Trump en el que participaron Donald Trump Jr., hijo del mandatario; su yerno Jared Kushner y el expresidente de campaña Paul Manafort con una abogada vinculada a Rusia. La campaña de Trump buscaba información perjudicial para la candidata presidencial demócrata Clinton.

Los programas noticiosos del domingo ofrecieron el más reciente intercambio de opiniones tras la publicación del informe completo de 448 páginas de Mueller el pasado jueves, en el que se detalla su investigación de dos años sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Mueller no encontró evidencia de una conspiración entre Rusia y la campaña de Trump, y optó por no tomar una decisión sobre si hubo obstrucción de la justicia o no.

Giuliani refutó al senador republicano Mitt Romney, quien a través de Twitter emitió el viernes un comunicado en el que dijo que estaba "asqueado" por los hallazgos en el informe de Mueller en que se citan detalles de cómo la campaña de Trump recibió con beneplácito de Rusia datos políticos perjudiciales.

Rudolph Giuliani señaló que Romney "debe cesar sus ataques", diciendo que es común aceptar información perjudicial sobre rivales políticos.

Al preguntársele si hay algo malo en utilizar información robada por adversarios extranjeros, Giuliani declaró: "Depende del material robado".

Trump, quien pasó el fin de la Semana Santa en su residencia privada de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, aseguró a través de una serie de tuits que ya fue exonerado por completo en el informe de Mueller y que los continuos esfuerzos de los demócratas por investigarlo tendrán un alto costo político.

"A pesar de que no hubo colusión y no hubo obstrucción, los demócratas de la izquierda radical no quieren seguir legislando por el bien del pueblo, sino sólo investigar y perder el tiempo. ¡Esto le está costando mucho a nuestro país, y les costará mucho tiempo a los demócratas en 2020!", tuiteó.