Nancy Pelosi llama "obeso mórbido" a Trump por tomar hidroxicloroquina

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, llamó "obeso mórbido" al presidente Donald Trump, y alertó del riesgo que corre por su edad, después de que él dijera estar tomando hidroxicloroquina como prevención contra el Covid-19.

"Él es nuestro presidente, y preferiría que no tomara algo que no ha sido aprobado por científicos, especialmente por su grupo de edad y su, debemos decir, grupo de peso, obeso mórbido, le llaman. Así que creo que no es una buena idea", dijo Pelosi en una entrevista con CNN.

Las declaraciones de Pelosi se dan después de que Trump dijera estar tomando hidroxicloroquina, un fármaco contra la malaria, y zinc, para prevenirse ante el coronavirus. Aseguró que no le hace mal, y después se difundió una carta del médico del mandatario señalando que ambos concluyeron que los beneficios de tomarlo superaban los riesgos.

Trump de hecho dijo que la hidroxicloroquina no le hace daño, pese a las advertencias de la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de que ha detectado problemas cardíacos, por lo que recomienda sólo usarlo en ensayos clínicos.

Las palabras de Pelosi se volvieron virales y se creó el "hashtag" "#morbidlyobese".

Pelosi no mintió. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), se considera obesa a cualquier persona con índice de masa corporal (IMC) mayor a 30. El año pasado la Casa Blanca informó que Trump, quien mide poco más de 1.90 metros, pesaba poco más de 110 kilos, de modo que su índice corporal sería de 30.4.