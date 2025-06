Narcotráfico se infiltra en protestas bolivianas dejando 4 muertos

LA PAZ, Bolivia (AP) — El gobierno boliviano denunció el jueves que el narcotráfico se ha infiltrado en las protestas en el sur del país que la víspera dejaron cuatro policías muertos y al menos 19 heridos cuando intentaban despejar una ruta bloqueada por seguidores del expresidente Evo Morales.

"Esta no es una protesta. En el caso de Llallagua está vinculado al narcotráfico, a móviles políticos y se ha usado francotiradores. Ha sido un ataque organizado y planificado", dijo el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, en una conferencia de prensa desde esa pequeña ciudad minera aislada desde hace tres días por las protestas.

Aguilera agregó que uno de los oficiales de policía murió por un disparo y que otro resultó herido de bala, mientras otros dos efectivos fallecieron tras una "golpiza brutal". El cuarto policía murió en una explosión de dinamita en otro bloqueo en la región central de Cochabamba, la más afectada por las protestas.

Los seguidores del expresidente Morales (2006-2019) rechazan un fallo judicial que lo inhabilitó a postularse a un tercer mandato e insisten en que se permita inscribir su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 17 de agosto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los cortes de ruta —que ya llevan 11 días— han dejado varados decenas de vehículos con alimentos y combustible en seis de las nueve regiones de Bolivia y han provocado pérdidas por más de 100 millones de dólares, según el gobierno.

En sus redes sociales Morales dijo que se está criminalizando una "protesta social, legítima y justa" y acusó a policías y militares de "reprimir al pueblo". "No se combate el hambre con bala, no se responde a la pobreza con represión y no se defiende la democracia proscribiendo a líderes o partidos", agregó en X, antes Twitter.

Aguilera, por su parte, acusó a Morales de generar caos para impedir las elecciones presidenciales y buscar desestabilizar al gobierno del presidente Luis Arce.

Arce dijo la víspera que continuarán los operativos policiales "hasta lograr el objetivo que se ha planteado el gobierno nacional, de darle carreteras expeditas al pueblo boliviano".