¿Necesita encontrar un profesor particular para su hijo? Pruebe Busca Tú Profesor

Si algo debemos agradecer a internet es que nos ha facilitado para siempre, el acceso a la información y nos ayuda diariamente a resolver temas cotidianos sin esfuerzo. Sin embargo, todavía existen algunos rubros a los que el acceso no es tan sencillo, sobre todo cuando se trata de buscar recomendaciones o encontrar profesionales de confianza y con experiencia para contratar de manera particular.

Por suerte para las madres y padres, la tarea de buscar un profesor particular confiable, finalmente está resuelta. Quienes somos padres, sabemos lo difícil que puede ser dar con el profesional indicado, y eso es porque en la mayoría de los casos, no tenemos las referencias suficientes y no contamos con información adecuada acerca de las capacidades y competencias de cada postulante.

La plataforma Busca Tu Profesor, está especialmente diseñada para que los padres que busquen un profesional para la capacitación y refuerzo escolar de sus hijos, cuenten con un perfil detallado de cada uno de los profesores postulados y que puedan elegir al indicado, según su nivel de estudios, sus capacidades, sus especializaciones y sus honorarios.

A partir de ahora, será mucho mas sencillo decidir entre los cientos de profesionales postulados, y garantizarle a tu hijo una capacitación acorde con sus necesidades.

está diseñada de tal manera para que la búsqueda te resulte sencilla y dinámica. Todos los datos y la información que necesitas tener acerca de las capacidades y competencias de cada profesor, aparecerán a simple vista, en la página principal, para una primera lectura rápida. Entre los que se incluyen su foto de perfil, su área de trabajo, sus honorarios, su experiencia y estudio.

Luego, podrás ingresar al perfil de cada profesor que llamo tu atención, y ver con más detalle, información acerca de sus horarios disponibles, los comentarios o reseñas que hayan dejado otros alumnos, una pequeña biografía donde sabrás más acerca de la formación y experiencia laboral del profesor, y cual es la zona geográfica en la que brinda sus servicios.

Si por algún motivo no te interesa avanzar con el profesor seleccionado, podrás seguir la búsqueda exclusivamente por zona geográfica, o también, si lo deseas, elegir directamente por especialidad.

Es interesante saber que esta plataforma, además de estar pensada para que padres y alumnos puedan tener fácil acceso a profesores de las más diversas áreas, también los profesores que quieran postularse para ofrecer sus servicios de clases, se encontraran con una plataforma muy amigable para subir sus CV.

De esta manera, la idea es generar un puente mucho más directo, entre los profesores que necesitan publicar sus servicios en un sitio confiable y que los reúna, por fin, en un lugar común; y los padres o alumnos que están en la búsqueda de un profesional con reputación comprobable.

Finalmente, ahora será mucho más sencillo reunir a los profesores con sus alumnos y hacer la tarea de buscar profesionales en diferentes disciplinas, más ágil y menos compleja. Sobre todo, en épocas de examen, en donde, sabemos, lo difícil que puede ser dar con un profesor disponible.

Mediante el uso de la plataforma, podremos ver de antemano, si el profesional que buscamos y que elegimos, tiene la disponibilidad horaria que se ajusta a nuestra agenda, y si esto es así, recién después ponernos en contacto con él. Definitivamente, esta dinámica, nos ahorrará mucho tiempo y desgaste.

Si bien el ingreso de profesores a la plataforma es constante, y se van incorporando nuevas disciplinas continuamente, estas son algunas de las más solicitadas que podrás encontrar hoy mismo en el sitio.

· Inglés

· Matemática

· Física

· Programación

· Idiomas

· Geografía

· Historia

· Química

· Dibujo

· Música

Estas, solamente por mencionar algunas de las temáticas más requeridas, sin embargo, navegando en la plataforma encontraras especializaciones muy interesantes como pueden ser solfeo o diseño web, entre otras.

Lo mejor de esta plataforma es que al ser muy funcional y dinámica, podrás incluso hacer la búsqueda junto con tu hijo, y elegir el perfil del profesor indicado entre los dos, accediendo a toda la información necesaria y sabiendo exactamente qué tipo de profesional estas contratando.