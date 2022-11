"Necesitamos que Europa haga su trabajo", dice capitán de barco con 95 migrantes rescatados

ROMA, Italia (EFE).- El español Marco Antonio Martínez, capitán del barco de la ONG alemana "Mission Lifeline" que espera con 95 rescatados a bordo a que Italia les conceda un puerto para desembarcar, teme por la seguridad de la tripulación y sus "invitados" ante el fuerte temporal que se avecina, con olas de hasta 6 metros, y pide "que Europa haga su trabajo".



"Necesito que Europa haga su trabajo y obligue a Italia a cumplir la ley internacional, que nos den un puerto de refugio y más ahora que viene un temporal y, sobre todo, que se trate con dignidad a la gente que hemos rescatado. Nosotros no tendríamos que estar aquí, Europa debería estar rescatando con barcos civiles, porque nadie tiene que morir en la mar", dice a EFE Martínez desde su nave, el "Rise Above".

El buque espera en el Mediterráneo junto al "Geo Barents", de Médicos Sin Fronteras, con 572 personas a bordo; el "Ocean Viking", de SOS Mediterranée, con 234, y el "Humanity 1", con 179, a que se les asigne un puerto seguro.

El "Rise Above" tiene más de 55 años y sólo 25 metros de eslora: "La cubierta, la proa, la popa, los laterales, todo está lleno de gente", pues después de tres rescates efectuados en los últimos días hay 71 hombres, 24 mujeres -tres de ellas embarazadas-, 34 menores y 8 bebés, que están "muy cansados".

"Llevaban varios días a la deriva, en barcos con mucha agua dentro y estaban muy asustados. Se te rompe el corazón, llevo cinco años en esto, pero no te acabas de acostumbrar, desde que empecé la cosa ha ido a peor", explica este capitán de Cambrils (Tarragona), de 48 años.

En las condiciones actuales, "no puedo garantizar la seguridad de nadie", afirma, enfadado porque ningún país asume su responsabilidad, "ni Malta, ni Italia, ni Europa", porque "nadie responde a nuestra petición de puerto, aunque nos ampara la legislación internacional", dice, mientras enumera los muchos convenios internacionales que estipulan que el rescate en el mar es una obligación.

Tras recordar que llevan días "pasándose la pelota de una autoridad a otra, mientras dicen que debe decidirlo el Ministerio del Interior italiano", Martínez considera que la llegada de la ultraderecha al Gobierno de Italia no es nada nuevo: "Ya nos conocemos", dice del vicepresidente Matteo Salvini, que quiere volver a imponer una política de puertos cerrados como ya hizo cuando fue titular de Interior entre 2018 y 2019.

"Pero mi trabajo es ser capitán, me dedico a rescatar porque creo que en los derechos humanos y en la dignidad del ser humano y el derecho a la vida", enfatiza, al explicar que no sólo tiene redes sociales para ver las ONG: "Yo solo sigo la ley internacional".

Aunque no sabe qué pasará si finalmente llega el temporal sin que le hayan concedido un puerto, Martínez lo tiene claro: "No podemos dar un paso atrás, nos apoya mucha gente en Europa que cree en la libertad y la fraternidad de los pueblos, y sobre todo en el derecho a la vida, un desembarcar en un lugar seguro, que no es ni Libia ni Tunez".

"Es muy fuerte encontrarte con gente muerta, bebés muertos, enfermos, personas violadas y torturadas. Es una vergüenza. Pido un puerto ya y como ellos no quieren rescatar a personas y no quieren ayudar a evitar que la gente muera ahogada, que nos dejen trabajar a nosotros", reclama en declaraciones a EFE.

El capitán del "Rise Above" explica que no tiene "miedo" y que "mientras tenga fuerzas y un barco", seguirá "luchando".

"No puede ser que la gente muera en el mar, con este tiempo no sé lo que voy a aguantar, pero para mi lo primero es la seguridad de mi tripulación y mis invitados y llegaré hasta el final", advierte, aunque espera que "Italia entre en razón" y Europa y Alemania, que "este barco es de bandera alemana", la hagan cambiar de idea.