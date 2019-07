Neonazi se retracta de confesión de asesinato de político local alemán

El neonazi Stephan Ernst se retractó hoy de su confesión de ser el asesino del político local alemán Walter Lübcke, informó hoy su nuevo abogado, Frank Hanning.



"Por solicitud de mi defendido hubo un cambio y he sido designado defensor de oficio. Mi defendido se ha retractado hoy de su confesión, de momento no puedo decir más", dijo Hanning en declaraciones que publica el diario "Bild" en su página web.



Ernst, de 45 años, había confesado el 25 de junio en un interrogatorio policial haber matado a tiros a Lübcke y había dado las coordenadas de un escondite donde guardaba varias armas de fuego y munición.



El sospecho también reveló cómo había conseguido esas armas, lo que llevó a la detención del presunto vendedor de las mismas y de un intermediario, que están en prisión preventiva.



Lübcke, de 65 años, miembro de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y presidente del gobierno municipal de Kassel (centro de Alemania), fue hallado la madrugada del pasado 2 de junio en la terraza de su casa con un disparo en la cabeza, a consecuencia del cual murió poco después.



Tras descartarse que se tratara de un suicidio o un disparo accidental efectuado por la propia víctima, la Oficina de Investigación Criminal (LKA) del estado federado de Hesse y la Fiscalía abrieron diligencias por presunto asesinato.



En medios alemanes se extendieron pronto las sospechas de un trasfondo ultraderechista, ya que el político había recibido amenazas de muerte por su postura favorable a la acogida de refugiados.



En el lugar de los hechos, la policía encontró rastros de ADN de Ernst, lo que llevó a su detención.



La fiscalía federal de Karlsruhe (suroeste de Alemania) ha asumido el caso por considerar que se trata de un asesinato con motivación política.



En 2015, Lübcke -en medio de la gran ola migratoria- había defendido la construcción de un albergue para 700 refugiados en su distrito, lo que llevó a que fuera atacado por la ultraderecha en una reunión de vecinos.



Ante esos ataque, Lübcke respondió que Alemania era un país libre y que quien no compartiera ciertos valores humanitarios podía marcharse al extranjero si lo considerara conveniente.



Las autoridades consideran que Ernst, que vive cerca del lugar donde se celebró esa reunión, estuvo presente en el debate.