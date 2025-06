Netanyahu no descarta ataque contra Ali Khamenei

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no descartó atacar al líder supremo iraní, Ali Khamenei, al señalar que eso "pondría fin al conflicto".

"No voy a entrar en detalles, pero hemos apuntado a sus principales científicos nucleares", indicó el primer ministro en entrevista con ABC News sobre la actual ofensiva contra Irán. "Es básicamente el equipo nuclear de Hitler".

Cuestionado sobre versiones de que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó un plan israelí para matar a Khamenei, por temor a que escalara el conflicto, Netanyahu dijo: "No va a escalar el conflicto, va a acabar con él". Cuando se le preguntó si en verdad consideraba asesinar al líder supremo iraní, el primer ministro respondió: "Mire, estamos haciendo lo que tenemos que hacer".

"Llevamos medio siglo de conflictos sembrados por este régimen que aterroriza a todo el mundo en Medio Oriente; ha bombardeado los campos petrolíferos de Aramco en Arabia Saudita; está sembrando el terrorismo y la subversión y el sabotaje por todas partes", explicó Netanyahu. "La 'guerra eterna' es lo que quiere Irán, y nos están llevando al borde de una guerra nuclear. De hecho, lo que Israel está haciendo es impedirlo, poner fin a esta agresión, y solo podemos hacerlo plantando cara a las fuerzas del mal."

El primer ministro israelí dijo que no cree que Irán hable en serio cuando dice que busca poner fin a los combates y volver a las conversaciones nucleares.

"Quieren seguir manteniendo estas conversaciones falsas en las que mienten, engañan y dan largas a Estados Unidos", aseguró. "Y, ya saben, tenemos información muy sólida al respecto".

De acuerdo con el gobierno de Israel, la decisión de atacar Irán, desde el viernes pasado, se tomó con base en información de inteligencia, según la cual Teherán está a meses de tener suficiente uranio enriquecido para producir nueve bombas nucleares.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que su país atacará "al dictador iraní en todas partes", allá donde se encuentre.