Nicolás Maduro llega a NY

Nueva York.- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, llegó este sábado a la ciudad de Nueva York en un helicóptero que aterrizó en un helipuerto a orillas del río Hudson, cerca de la calle 31, en el lado oeste de Manhattan, tras haber sido trasladado previamente en un avión militar a un aeropuerto del norte del estado.

Maduro será trasladado a una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) y posteriormente al Metropolitan Detention Center, una prisión federal situada en el distrito neoyorquino de Brooklyn.

El avión militar Boeing 757 que trasladó a Maduro aterrizó en la tarde de este sábado en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, donde lo esperaban decenas de agentes de distintas agencias federales, entre ellas el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, con temperaturas cercanas a los dos grados centígrados bajo cero. Maduro descendió del avión esposado y fue trasladado bajo custodia en helicóptero hacia Manhattan.