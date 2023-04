Niño de 11 años golpea a maestra con arma y se graba en Argentina

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 17 (EL UNIVERSAL).- "Yo soy re mafia y le meto un tiro a la profe", fueron las palabras de un estudiante de 11 años en Argentina, luego de que se grabara en pleno salón de clases portando un arma después de haber golpeado de un culatazo a su maestra y haber amenazado a sus compañeros de clase.

De acuerdo con el diario Clarín, los hechos ocurrieron en la Escuela Primaria 55 de la Plata, en donde un estudiante de sexto grado llevó un arma a escondidas entre su ropa, "mira acá, me la llevo. Ahora nos vemos en la escuela. Te espero en el transporte, compa", dice.

En un segundo el joven se grabó ya dentro del colegio portando el arma en donde aseguró que se trata de un arma de verdad.

"Te aplico mafia guacho ¡eh! Esto es enserio, esto no es de juguete, esto gigante. Sabes cómo llevo esto a la escuela y les aplica a todos mafia", se escucha decir al menor en el clip.

Sin embargo, segundos después el infante habría amenazado a su profesora con dispararle "¿Sabes cómo la llevo a la escuela y le meto un tiro a la profe?. Mira, Bauti, te aplico mafia guacho".

En el video se muestra la cara del estudiante quien se encuentra en el salón de clases mientras mostraba su arma y la presumía a sus compañeros.

"Yo soy re mafia, compa. Yo sí te aplico mafia, gato. ¿Sabés cómo la llevo a la escuela y le meto un tiro a la profe, acá?", dice señalándose la frente, mientras amenaza a otro chico. "Es de en serio compa, así que no boquees porque yo voy a tu casa y te tiro un tiro".

Tras estos hechos, el menor fue denunciado el viernes por los padres de familia quienes preocupados pidieron a las autoridades escolares tomar cartas sobre el asunto.

"El chico no solo estaba armado, sino que con el arma le pegó un culatazo a una maestra. También salió al patio y mostró el arma", contó una madre del colegio a el diario El Día.

"Si no nos contaban nuestros hijos, jamás nos hubiésemos enterado. Es una locura. Se nos heló la sangre cuando nos contaron lo que pasó", dijo otra de las madres de uno de los estudiantes.