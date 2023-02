"No desayunar para ahorrar", la propuesta que se volvió viral en EE.UU.

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- "Para ahorrar dinero, tal vez deberías saltarte el desayuno", es un titular del "The Wall Street Journal" que se volvió viral ante los altos precios y la inflación en Estados Unidos. En el texto se detalla que "los precios de los huevos aumentaron 8.5 % en enero con respecto al mes anterior y subieron 70.1% con respecto al año pasado, la tasa anual más alta desde 1973".

Agrega que "el brote de influenza aviar más mortífero registrado ha devastado las parvadas de aves de corral en todo EU". También indica que "los inventarios de huevos en EU fueron un 29% más bajos en la última semana de diciembre de 2022 que a principios de 2022", de acuerdo con el Departamento de Agricultura (USDA).

El medio detalla que "los jugos y bebidas no carbonatadas congelados (...) aumentaron un 1.5% en enero con respecto al mes anterior, y el aumento anual de 12.4% es el más alto en más de una década. Los productores de naranjas de Florida están cosechando su cosecha más pequeña en casi 90 años, como resultado de una helada, dos huracanes y una enfermedad de los cítricos que está arrasando sus campos".

Además, "los cereales para el desayuno aumentaron más modestamente en enero respecto al mes anterior, sólo un 0.4%, pero los precios en la categoría aumentaron un 15 % durante un año, en parte debido a los elevados precios mundiales de los cereales como resultado de las interrupciones relacionadas con la guerra en Ucrania . Los amantes del desayuno pueden estar mejor tomando una taza de café, pero vayan tostados, no instantáneos. Los precios del café tostado descendieron un 0.1% el mes pasado, pero el café instantáneo aumentó un 3.6% mensual para el café instantáneo".

La sugerencia se volvió viral en EU. El demócrata Mark Pocan tuiteó irónicamente: "Recomendaría a las empresas que dejen de aumentar los precios. Pero tal vez sólo soy yo...".

Junto con la burla en línea, la gente señaló que el artículo estaba detrás de un muro de pago: "No puedo permitirme leer el artículo que me dice que no coma para ahorrar dinero", escribió @bustelo4babies.

"Omita el desayuno para ahorrar dinero, pero para desbloquear el artículo completo debe suscribirse a WSJ", tuiteó @sultanofgames. El Comité Judicial de los republicanos escribió en Twitter: "Cómo cree la izquierda que se puede combatir el aumento de los precios en la América de Joe Biden: '¡Solo sáltate el desayuno!' '¡Solo consigue dos trabajos!' ¡Simplemente no te retires todavía!".

Lynnette Khalfani Cox, experta en finanzas y autora de varios libros sobre el tema, citó a Martin Luther King Jr: "Rara vez encontramos hombres que se dedican voluntariamente a un pensamiento duro y sólido. Existe una búsqueda casi universal de respuestas fáciles y soluciones a medias. Nada lastima más a algunas personas que tener que pensar".

"Si te saltas el desayuno, el almuerzo y la cena, puedes ahorrar aún más dinero", comentó de forma irónica Douglas A. Boneparth, integrante del Consejo de Asesores Financieros de CNBC.

Travis Akers, veterano oficial de inteligencia naval, señaló que "tal vez, en lugar de decirle a la gente que se salte el desayuno para ahorrar dinero, los multimillonarios y las corporaciones pueden pagar su parte justa en impuestos para que nadie tenga que pasar hambre".