No es momento de poner fin a la cuarentena: Boris Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció una serie de pasos para comenzar a flexibilizar la cuarentena por el coronavirus, medidas que dependerán todas de que se cumplan cinco condiciones.

"No es momento de poner fin a la cuarentena esta semana", advirtió. Y cualquier flexibilización de restricciones dependerá de cinco factores: ver una caída sostenida en la tasa de decesos; una caída en la tasa de infecciones; tener suficiente capacidad para atender casos críticos; tener capacidad para hacer suficientes pruebas y proporcionar equipo de protección y ajustar medidas de manera que no haya una segunda oleada que rebase la capacidad del sistema de salud.

En su mensaje, Johnson dijo que la intención es hacer cientos de miles de pruebas al día, y que aún no se alcanza el objetivo de 100 mil pruebas diarias.

El primer paso tiene que ver con los trabajos. El primer ministro aconsejó a quienes pueden trabajar desde casa que lo sigan haciendo, pero en el caso de los que no, "como por ejemplo los que trabajan en construcción o manufactura", eviten usar en lo posible el transporte público y mantengan el distanciamiento social. Mencionó como opciones de trabajo los vehículos particulares, la bicicleta o caminar.

A partir de este miércoles se podrá hacer ejercicio ilimitado al aire libre, respetando el distanciamiento social, y practicar deportes, pero sólo con los miembros de la familia.

Cuando muy pronto, los niños podrán regresar a clases el primero de junio, si todo va bien, comenzando por los de educación primaria.

La industria hotelera no podrá abrir antes de julio, remarcó, a la vez que adelantó que próximamente se impondrán cuarentenas a las personas que lleguen al país desde el extranjero en avión.

Según Johnson, el país está comenzando a pasar de la fase cuatro (de un total de cinco) a la fase tres, siendo la uno cuando no haya un solo caso en el país.

Sin embargo, insistió en que cualquier decisión precipitada puede dar al traste con lo logrado hasta el momento –señaló que el peor de los escenarios preveía medio millón de muertos-.

Reino Unido, aseguró, saldrá de "esta demoníaca enfermedad" y regresará a una "salud robusta". La pandemia, admitió, cambiará las cosas en el país, pero "podemos ser más fuertes y mejores que nunca".

El plan detallado será presentado mañana al Parlamento.