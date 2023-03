"No existe tal cosa" como pueblo palestino: Ministro israelí

Un ministro israelí instigador afirmó que "no existe tal cosa" como un pueblo palestino al tiempo que el nuevo gobierno de coalición de Israel, el más intransigente hasta ahora, siguió adelante el lunes con una parte de su plan para reformar el poder judicial.

La coalición del primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que está acelerando una parte clave de la reforma —que le dará a la coalición el control sobre quién se convierte en juez— antes que el Parlamento tome un receso de un mes la próxima semana.

Apenas un día antes de que una delegación israelí y palestina en una reunión en Egipto, con la mediación de autoridades egipcias, jordanas y estadounidenses, se comprometió a tomar medidas para relajar las tensiones que agitan la región antes de un delicado periodo de festividades.

Esto reflejó la limitada influencia que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden parece tener sobre el nuevo gobierno de ultraderecha de Israel y planteó preguntas sobre los intentos de relajar las tensiones, tanto dentro de Israel como con los palestinos.

Mientras los negociadores emitían un comunicado conjunto, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, pronunció un discurso en París en el que aseveró que la noción de un pueblo palestino era falsa.

"No existe tal cosa como una nación palestina. No hay historia palestina. No hay idioma palestino", dijo en Francia el domingo por la noche. Habló en un atril cubierto con lo que parecía ser un mapa de Israel que incluía Cisjordania ocupada y partes de Jordania.

El primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh consideró que los comentarios de Smotrich eran "pruebas concluyentes de la ideología sionista extremista y racista que gobierna los partidos del actual gobierno israelí".

Smotrich, un líder de colonos de ultraderecha que se opone al Estado palestino, tiene un historial de declaraciones ofensivas contra los palestinos. El mes pasado, pidió que fuera "borrada" la ciudad palestina de Hawara en Cisjordania luego que colonos judíos radicales arrasaron con la ciudad en respuesta a un ataque con arma de fuego que cobró la vida de dos israelíes. Smotrich se disculpó después del clamor internacional.