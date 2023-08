No existen pruebas de que 67 hombres violaran a una niña en la frontera sur de EE.UU.

Ciudad de México, 1 ago (EFE).- No hay evidencia del supuesto caso de una niña migrante de 8 años agredida sexualmente por 67 hombres en la frontera entre México y Estados Unidos, como aseguran internautas que replican unas declaraciones sin pruebas del político republicano Jeff Zink.

"Solo seres pervertidos y con el alma podrida pueden cometer un crimen así: autoridades norteamericanas encontraron ADN de 67 hombres en el cuerpo de una niña migrante de tan solo 8 años, secuestrada por miembros del crimen organizado junto con su madre, luego de que su padre fuera asesinado", señala un tuit con miles de reproducciones.

Distintas páginas y portales mexicanos han replicado la historia, citando como única referencia unas declaraciones de Jeff Zink, excandidato al Congreso de Arizona.

HECHOS: Nada prueba el caso de una niña migrante de 8 años encontrada con el ADN de 67 hombres que la habrían violentado sexualmente, la afirmación solo tiene como fuente al político republicano Jeff Zink, mientras que las autoridades no tienen registros oficiales de esos hechos.

NO APORTA PRUEBAS

Al rastrear el origen del supuesto caso mediante varias búsquedas por palabras clave en Google, es posible encontrar que la misma historia ya se había viralizado en abril pasado en distintas plataformas, principalmente en inglés.

De igual manera, las publicaciones virales citaban las declaraciones del político republicano estadounidense Jeff Zink, en una entrevista en el pódcast de la política republicana «The Tina Peters Show», el 17 de abril de 2023.

Sin aportar pruebas, Zink afirmó que dos años atrás, en 2021, fue testigo de dicho caso mientras recorría la frontera.

El excandidato republicano al Congreso de Arizona narró que en su caminata se cruzó con oficiales "del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la patrulla fronteriza a caballo" que le contaron que encontraron "a cuatro mujeres, dos de ellas niñas, después de que los cárteles mexicanos ejecutaron a sus esposos y padres".

"La niña de 8 años no podía hablar, no podía decir ni hacer nada. Así que la llevaron al hospital, y yo hablé con el médico y me dijo: básicamente, de profesional a profesional, en el campo médico, solo quiero dejarte saber que la niña de 8 años tenía 67 tipos de ADN distintos dentro de ella", aseguró el político.

DECLARACIONES CONTRADICTORIAS

Luego de que la historia se volvió a viralizar recientemente en español, Zink sostuvo haberla atestiguado, pero siguió sin dar pruebas.

Además de que hizo algunas modificaciones en su testimonio. Por ejemplo, en una entrevista el 17 de julio con Grupo Milenio, dio una segunda versión de los hechos.

En primer lugar, dijo que la información se la dio una fuente anónima que le llamó días después del supuesto encuentro con la niña, cuando antes había dicho que se lo dijo el médico que había atendido a la menor.

Zink agregó que esa fuente anónima le dijo que encontraron las 67 diferentes muestras de ADN dentro de la niña y "sobre ella, porque las camisas, chaquetas y pantalones y todo lo demás tenía eso encima".

Aunque también afirmó que no tenía forma de hacer un seguimiento del caso, después dijo que estaba en contacto con "la Patrulla Fronteriza".

"He hablado con varias personas, específicamente que se han jubilado, que tienen vínculos, lo están investigando, están tratando de obtener información, pero el problema está en la administración de Biden, no son comunicativos con ninguna de esta información en absoluto", aseguró el político.

SIN REGISTROS OFICIALES

Un vocero de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) puntualizó por correo a EFE Verifica que "no ha sido posible verificar esa información".

"Esa es información médica privada que se compartiría con la instancia local adecuada, la familia o el tutor correspondiente", añadió.

Al buscar algún reporte o pronunciamiento oficial al respecto en el condado de Cochise, Arizona, -donde Zink dijo que se atendió a la niña-, se puede encontrar que en abril pasado, cuando el caso se viralizó por primera vez, las autoridades locales lo desmintieron a medios y verificadores estadounidenses.

El alguacil negó tener registro de un caso con esas características en los últimos años y aseguró que todos los casos de violencia sexual que llegan a los hospitales del condado tienen que pasar por su oficina.

ZINK, ÚNICA FUENTE

Más allá de las declaraciones de Zink, no es posible encontrar ningún registro de dicho caso en fuentes oficiales o portales del Gobierno de Estados Unidos o México.

EFE Verifica intentó contactar a Zink, la única fuente de esas afirmaciones, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no había tenido respuesta.

Zink fue aspirante a congresista por el Distrito 3 de Arizona en 2022 y busca volver a contender en las elecciones al Congreso del próximo año por el partido republicano, de acuerdo con las últimas publicaciones en sus perfiles de redes sociales.

Por otro lado, es posible encontrar que Zink ha sido señalado por propagar narrativas desinformantes en el pasado, como que la covid es un armabioquímica.

En resumen, nada prueba las declaraciones del político republicano Jeff Zink sobre el supuesto caso de una niña violada por 67 hombres en la frontera de Estados Unidos y México. Además de que niega tener evidencia y sus declaraciones son contradictorias, no existen registros oficiales del supuesto caso.