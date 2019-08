"No nos lo pensamos dos veces", dice uno de los "héroes" del ataque en Sídney

"No nos lo pensamos dos veces", dijo este miércoles Paul O'Shaughnessy, uno de los "héroes" civiles que neutralizaron al autor de un ataque con arma blanca el martes en el centro de Sídney, en el que una mujer resultó muerta y otra herida.



O'Shaughnessy, junto a su hermano Luke y Lee Cuthbert, todos ellos ingleses, y con la ayuda de Alex Roberts, de origen colombiano, derribaron al atacante con sillas y una caja de plástico utilizada para transportar leche, y lo inmovilizaron contra el suelo hasta que llegó la Policía.



Paul relató a la emisora 3AW que su hermano y él salieron al encuentro del atacante, identificado después como Mert Ney, cuando vieron por una ventana que portaba un cuchillo mientras deambulada por la calle.



"Salimos porque somos dos tíos físicamente grandes, y había niños en las calles, madres y hombres que no necesariamente tienen nuestro físico. Terminamos sujetándolo hasta que llegaron los polis", comentó el joven, exjugador de fútbol profesional.



"Todos lo perseguimos, trabajamos juntos, pero fue Luke el verdadero héroe. Lo persiguió con la mayor determinación y logró agarrar (al asaltante) junto a otro hombre", manifestó Cuthbert.



Durante la persecución en las calles de Sídney más transeúntes y un equipo de bomberos se unieron a los esfuerzos por neutralizar al atacante, quien blandía en su mano un cuchillo de carnicero, y la policía ha señalado que cuenta con un historia de problemas mentales al descarta su vinculación a organizaciones terroristas.



Estos hombres, que se jugaron la vida al intervenir y evitaron una "matanza", fueron calificados como "héroes del más alto nivel", por el comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mick Fuller.



El primer ministro australiano, Scott Morrison, se unió a los elogios multitudinarios, al remarcar en su cuenta de Twitter, "las acciones valientes de quienes estuvieron presentes".



En las redes sociales la "estrella" viral es la caja de plástico que estos "héroes" colocaron sobre la cabeza del atacante, de 20 años, para impedir su huida.



"Hagan Australia grande de nuevo", escribe en una foto en Twitter Phil Watson, al usar un juego de palabras entre "great" (grande) y "crate" (cajón).



La usuaria Pepspill compartía una imagen con una caja de plástico vinculado al ataque de Sídney, junto a un carro de la compra y Melbourne -en referencia a la herramienta utilizada para prevenir en 2018 otro ataque con cuchillo en Australia- y las contrapone con una pistola y Estados Unidos -por los tiroteos ocurridos-.



"Los héroes australianos no necesitan pistolas. Nosotros nos las apañamos. #caja de leche", escribe para acompañar la foto.



En las redes también se destaca que Australia haya prohibido el uso de armas tras la masacre de Port Arthur (Tasmania), ocurrida en 1996 y que acabó con la muerte de 35 personas, en comparación a Estados Unidos, en donde los tiroteos masivos son frecuentes.



"En los Estados Unidos este tío pudo haber atacado a decenas y suicidarse. Aquí, los australianos lo sujetaron con un cajón de leche y sillas. Cuando Australia tuvo un tiroteo masivo cambiaron las leyes. Esa es la diferencia. Locos hay en todas partes, pero armas no", escribió el usuario Jess Phoenix.