No permitirán que 2 cruceros desembarquen en Honolulú

Dos cruceros no serán autorizados a desembarcar en Honolulú tras ser rechazados en otros puertos, incluso a pesar de que ninguno presenta casos del coronavirus, indicaron el miércoles las autoridades.

Funcionarios estatales y de la línea de cruceros dijeron previamente que los pasajeros desembarcarían en el puerto de Honolulú. Sin embargo, la representante demócrata Tulsi Gabbard, que está postulándose a la presidencia, indicó el miércoles durante una conferencia telefónica que el Departamento de Transporte del estado "tomó la difícil, pero correcta, decisión de sólo permitir a los cruceros Maasdam y Norwegian Jewel... acudir al puerto solamente para reabastecerse de combustible y suministros en el puerto de Honolulú".

El Maasdam, operado por Holland America Line, no fue autorizado para atracar en la ciudad de Hilo y tiene programado arribar el viernes al puerto de Honolulú, señalaron funcionarios estatales. Transporta a 842 pasajeros y 542 tripulantes.

Norwegian Cruise Line indicó que uno de sus navíos, el cual fue rechazado por las islas Fiji y Nueva Zelanda, llegará a Honolulú el domingo. El Norwegian Jewel, con unos 1.700 pasajeros, se reabasteció de combustible en la Samoa Estadounidense, pero no se le permitió desembarcar en el puerto de Pago Pago.

Las líneas de crucero no comentaron de inmediato acerca de la decisión de Hawai.

Unos 40 buques con 90.000 pasajeros se encontraban en el mar cuando el presidente Donald Trump anunció una prohibición la semana pasada que restringe los viajes de muchos extranjeros a Estados Unidos, indicó la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros.

Previamente las autoridades habían estado trabajando para dirigir al Maasdam al puerto de Honolulú de forma que los pasajeros tuvieran la opción de volar desde el aeropuerto Daniel K. Inouye en esa ciudad, señaló el departamento de transporte.

"Se ha confirmado que no habrá desembarco de pasajeros, ni siquiera para que vayan directo del puerto al aeropuerto de Honolulú para tomar su vuelo a casa", afirmó Gabbard. "Después de que se reabastezcan de combustible y suministros, los buques serán enviados a otro destino que no sea Hawai donde se permita que sus pasajeros desembarquen".

Edmund Pinto, un pasajero en el Norwegian Jewel y exeditor de The Associated Press, dijo el miércoles que "nos han dicho muchas veces que podemos desembarcar, sólo para que un día antes nos dijeran que no podíamos".