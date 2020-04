No se envenenen por una "buena idea" de Trump, critica Hillary

Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera en una rueda de prensa en días recientes que "inyectarse" productos de limpieza en el hogar, como Lysol, podría funcionar contra el Covid-19, la excandidata demócrata a la presidencia de EU en 2016, Hillary Clinton, criticó lo dicho por el mandatario, pidiendo a los ciudadanos "no envenenarse" por "una idea que Trump cree buena".

"Por favor, no se envenenen porque Donald Trump cree que podría ser una buena idea", señaló Clinton a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario estadounidense recibió fuertes críticas por sus declaraciones; incluso, la empresa Lysol respondió, señalando que no deben injerirse sus productos, hechos exclusivamente para limpiar o desinfectar áreas del hogar.

Nueva York registró este viernes al menos 30 casos de "intoxicación" por algún tipo de sustancia desinfectante tras lo dicho por Trump, quién señaló "lo declaró sarcásticamente".