Noboa juramenta para un segundo mandato en Ecuador

QUITO (AP) — El presidente reelecto de Ecuador, Daniel Noboa, juramentó el sábado para un nuevo mandato de cuatro años, en una ceremonia en el pleno de la Asamblea, en la capital ecuatoriana.

El presidente del legislativo, Niels Olsen, tomó promesa y ciñó la banda presidencial a Noboa, lo que dio inicio al nuevo período de gobierno, que se prolongará hasta mayo del 2029. También tomó protesta la vicepresidenta María José Pinto.

En su discurso de posesión del mando, Noboa afirmó que avanzará a paso firme "implementando todas y cada una de las reformas necesarias para construir un Estado que no sea una carga para la sociedad", además de poner "una base sólida para el crecimiento del empleo, la inversión".

Señaló que "estamos ante las puertas de cuatro años de progreso" al tiempo de ofrecer una dura lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la violencia criminal.

Añadió que se dedicará con fuerza a crear trabajo para los jóvenes, "impulsaremos plazas laborales desde la obra pública" en conjunto con el sector privado "que será nuestro soporte".

En el acto estuvieron presentes los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Perú, Dina Boluarte, además del secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, entre otras decenas de invitados y delegados internacionales.

Uno de los principales retos del mandatario será enfrentar la violencia y el desempleo, en este segundo mandato, esta vez de cuatro años.

El político y empresario de 37 años fue reelecto en las urnas el 13 de abril al imponerse a la opositora de izquierda, Luisa González, y obtuvo con su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) los escaños necesarios y el apoyo de otros sectores para convertirse en la principal fuerza política de la Asamblea.

La segunda mayor bancada del legislativo, Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa, no asistió argumentando que la posesión es "ilegítima" repitiendo el argumento de "fraude" esgrimido por González, su candidata presidencial, lo que fue descartado por el órgano electoral y observadores electorales nacionales e internacionales.

Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, llamó la atención con un mensaje escrito en X poco antes de que iniciara la ceremonia, señalando que solicitará a su par ecuatoriano, Noboa, "liberar a los presos políticos, articular las fuerzas de defensa para contener el crimen y articular un diálogo nacional".

Posteriormente ante la prensa precisó: "creo que (Jorge) Glas es un preso político", dijo sin dar más detalles. Glas, exvicepresidente de Correa y Lenín Moreno (2017-2021), cumple en una cárcel de Guayaquil dos sentencias de ocho y seis años por casos de corrupción, y enfrenta un nuevo proceso judicial, aunque sostiene que es parte de una "persecución política".

Noboa inició la jornada de su investidura con una ceremonia militar en la Cima de la Libertad, un museo emblemático en las faldas del volcán Pichincha, donde en la misma fecha de hace 203 años se libró una batalla libertaria, por lo que coincide con un feriado nacional.

El mandatario tiene entre otros desafíos el de mantener la mayoría de respaldo que ha conseguido hasta el momento en la Asamblea para viabilizar sus iniciativas de leyes como la de combate a la criminalidad que envió recientemente con el carácter de económico urgente y que ya obtuvo reparos de la oposición.

Pero conseguirlo, no será una tarea fácil, advirtió el catedrático de la Universidad Tecnológica Equinoccial, Juan Francisco Camino, en diálogo con The Associated Press. "En cualquier momento puede cambiar la relación de fuerzas, donde uno solo de los votos aliados puede inmovilizar a la mayoría", opinó Camino.

Consultado sobre si el mandatario podría dar un giro a su política de gobierno en este nuevo mandato, el analista avizoró que el gobierno continuará con "una agenda enfocada en el uso de la fuerza por parte del Estado para el combate a la inseguridad" porque eso "vende legitimidad".

Ecuador es un país asediado por la violencia que lo ha colocado en la cima de los países más peligrosos en la región con cerca de 8.000 muertes violentas a finales de 2024 y con la criminalidad al alza en 2025. De ahí que Camino insiste en que Noboa debe "ver más allá del tema de seguridad y poner atención a la reconstrucción del tejido social" atendiendo a las necesidades de la ciudadanía en temas como empleo, salud y educación.

Solo el 33% de ecuatorianos tienen empleo pleno, según estadísticas oficiales de finales del año pasado, mientras el resto se desenvuelve en la informalidad.

Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, criticó la administración de Noboa, diciendo a la AP que le "faltó hacer gestión pública porque se dedicó a hacer campaña". Agregó que "ahora ya no tiene excusas, ya tiene un mandato de cuatro años, tiene mayoría en la Asamblea ... ahora debe empezar a trabajar".

Coincidió en la urgencia de atender al problema de la inseguridad y dejar de lado "la visión securitista" y "de dádivas de bonos" y trabajar en el problema de fondo, que es "la falta de oportunidades, de nuevas fuentes de empleo que lleva a sectores de la población a ir por el lado del crimen organizado".

Noboa llegó por primera vez al poder en noviembre de 2023, con 35 años y poca experiencia política. Irrumpió sorpresivamente en el tablero electoral y fue electo para completar el período de su antecesor Guillermo Lasso (2021-2023), quien disolvió la Asamblea y frenó un juicio político en su contra. Con la medida, Lasso anticipó el fin de su mandato.

Estudió en Estados Unidos y es hijo del multimillonario y cinco veces candidato a la presidencia, Álvaro Noboa Pontón. Obtuvo un título de Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York en 2010. En 2019, una maestría en Administración de Negocios y Administración Pública, en el Kellogg School of Management; en 2020, otra en la Universidad de Harvard y, en 2022, una más en Comunicación Política y Gobernanza en la Universidad George Washington.

Tiene tres hijos y está casado por segunda ocasión con Lavinia Valbonesi. Su madre, Annabella Azin, también alcanzó un lugar en el legislativo por ADN.