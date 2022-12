Nootrópicos, las vitaminas de Silicon Valley

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 26 (EL UNIVERSAL).- Los desarrollos tecnológicos no solo se han concentrado en los dispositivos que utilizamos todos los días, también en la medicina y hasta la industria alimenticia se ha beneficiado de la innovación y muestra de ello son los Nootrópicos.

Diseñadas para mejorar el estado de alerta, mantener la concentración, aumentar la memoria, la creatividad y productividad, estas llamadas "drogas inteligentes" se han puesto de moda en lugares como Silicon Valley.

Pero para entender de qué se trata y los riesgos asociados hoy vamos a hablarte de lo que se conoce hasta ahora de estas vitaminas.

Nootrópicos o drogas inteligentes

Una de las razones por las cuales los Nootrópicos han ganado tanta popularidad en el mundo es que ha conquistado mercados como el de Silicon Valley, la conocida capital mundial de la industria de la tecnología ubicada en el norte de California, Estados Unidos.

Incluso algunas de las empresas que llevan más tiempo comercializando estos productos están precisamente en Silicon Valley, como Nootroo y Nootrobox.

Pero para entender qué son empecemos por las bases. Su nombre proviene del griego "nóos" (mente) y "tropo" (dirección) pues prometen ayudar a tener un mejor desempeño mental. Fue el psicólogo y químico rumano Corneliu E. Giurgea quien utilizó por primera vez el término en 1972 para describir el fármaco piracetam, que él mismo fabricó.

Por su parte, Sergio Segrera Barranco, Químico farmacéutico, señala en un artículo para Seguros Sura, que un nootrópico debe demostrar aumento de la actividad metabólica del cerebro, no debe generar alteraciones del patrón normal del electroencefalograma ni de la oxigenación de las células nerviosas.

Estas "vitaminas" pueden adquirirse en tiendas de suplementos y, aunque su composición varía según la marca o su función, muchas contienen elementos que normalmente son utilizados para tratar trastornos que van desde la hiperactividad hasta el Alzheimer.

Por supuesto también agregan otras sustancias como cafeína y omega 3. De hecho, como explica Medical News Today, los nootrópicos también pueden ser naturales y seguros, el café es un gran ejemplo de ello. También el té negro y verde, que contienen L-teanina, o el ginkgo biloba.

Tipos de nootrópicos

Medical News Today señala que los tipos de nootrópicos más comunes incluyen:

Cafeína. Tiene efectos estimulantes y puede ayudar a aumentar la concentración. Además, es segura para la mayoría de las personas en cantidades moderadas.

L-teanina. Es un aminoácido que de acuerdo con diversos estudios puede aumentar las ondas alfa en el cerebro que contribuyen a un estado mental relajado pero alerta. Combinada con cafeína ayuda a mejorar el rendimiento cognitivo y el estado de alerta.

Ácidos grasos omega-3. Ayudan a luchar contra el envejecimiento cerebral. Se trata de grasas poliinsaturadas que se encuentran en pescados grasos y suplementos de aceite de pescado y contribuyen a la construcción de membranas alrededor de las células del cuerpo, incluidas las neuronas.

Racetams. Son compuestos sintéticos que pueden alterar los neurotransmisores en el cerebro, aunque la evidencia sobre sus beneficios aún no es suficiente. Estos solo pueden ser recetados por un médico.

Ginkgo biloba. Es un árbol originario de China, Japón y Corea y sus hojas están disponibles como suplemento a base de hierbas. Es potencialmente beneficioso para mejorar la función cerebral, pero se necesita más investigación.

Panax ginseng. Es un arbusto que crece en China y partes de Siberia que puede ayudar a prevenir ciertas enfermedades cerebrales, incluidas el Alzheimer y el Parkinson. También que puede ayudar con la recuperación del cerebro después de un accidente cerebrovascular.

Rodiola. Puede tener efectos neuroprotectores y ayudar a tratar enfermedades neurodegenerativas.

Creatina. Es un aminoácido que puede ayudar a mejorar el rendimiento físico y la capacidad mental.

Riesgos de los nootropicos

Con base en la información anterior está claro que algunos suplementos nootrópicos pueden tener un efecto positivo en las funciones del cerebro, pero también hay riesgos a considerar.

Lo primero que hay que destacar es que no hay estudios suficientes que avalen sus beneficios. Y la mayor advertencia sobre su uso es que los sintéticos están diseñados para estimular el cerebro por lo que, incluso si se obtienen los efectos deseados, como una mayor concentración, a largo plazo podrían dañar. Incluso Medical News Today señala que los efectos secundarios pueden incluir insomnio, visión borrosa, presión arterial alta, frecuencia cardíaca rápida, problemas de circulación y adicción.

Si te interesa consumir nootrópicos la primera recomendación es que te acerques a un profesional de la salud que te hable de los riesgos y beneficios. Si te aprueban su uso entonces verifica que los fabrique una compañía avalada pues hay muchas páginas de internet con información poco precisa y productos de los que no se puede verificar su procedencia y calidad.

También considera que el efecto de los nootrópicos depende no solo de su calidad, sino de las cantidades que se tomen y del metabolismo de cada persona.

Finalmente hay que destacar que no hay nada como la actividad física y una dieta saludable para tener un cuerpo y una mente en forma.