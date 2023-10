Noveno día de la guerra entre israelíes y palestinos

Cientos de miles de residentes de Gaza trataban de acatar la orden de Israel de evacuar aproximadamente la mitad norte del territorio, mientras que otros se apiñaban en hospitales en el norte el domingo.

Empeora la situación de 2,3 millones de civiles en Gaza por la escasez de alimentos, agua y seguridad, y se preparan para una invasión inminente más de una semana después de que Hamas lanzó un ataque mortal contra Israel.

Las fuerzas israelíes, con el apoyo de un creciente despliegue de buques de guerra estadounidenses a la región, se han posicionado a lo largo de la frontera con Gaza y se alistan para lo que Israel ha dicho que sería una campaña por aire, mar y tierra para desmantelar al grupo extremista. Israel dejó caer panfletos sobre Ciudad de Gaza y reanudó sus advertencias por redes sociales, ordenando que más de un millón de residentes de Gaza se desplacen hacia el sur.

En estos momentos:

1. La población pasa problemas para huir del norte de Ciudad de Gaza mientras también lidia con una creciente escasez de agua después de que Israel frenó el flujo de suministros hacia la Franja de Gaza. 2. Las fuerzas armadas dijeron el domingo que no atacarán una ruta en específico hacia el sur durante varias horas, exhortando nuevamente a los palestinos a salir de la zona norte. El día anterior, el ejército puso a disposición dos corredores y ofreció un mayor margen para actuar. Dice que cientos de miles de personas ya se han desplazado al sur. 3. No se ha dado a conocer una decisión sobre una ofensiva terrestre, aunque Israel ha acumulado soldados a lo largo de la frontera con Gaza. 4. La guerra ha cobrado más de 4.000 vidas en ambos bandos desde el 7 de octubre. 5. Se tiene previsto que los hospitales de Gaza se queden sin combustible para los generadores de emergencia dentro de los próximos dos días, según la ONU, que dijo que eso pondría en peligro la vida de miles de pacientes.

A continuación, un vistazo a lo que está ocurriendo en el noveno día de la actual guerra entre israelíes y palestinos:

EL DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS DICE QUE HAN MUERTO 30 ESTADOUNIDENSES EN ISRAEL; HAY 13 DESAPARECIDOS

WASHINGTON — El Departamento de Estado de Estados Unidos dice que el número de estadounidenses muertos desde el estallido de la guerra ha aumentado a 30.

"En estos momentos, podemos confirmar la muerte de 30 ciudadanos estadounidenses. Ofrecemos nuestras más profundas condolencias a las víctimas y a las familias de los afectados", informó el departamento en un comunicado dado a conocer el domingo. Washington también tiene conocimiento de 13 ciudadanos desaparecidos y ha mantenido contacto con sus familiares.

Extremistas de Hamas incursionaron en Israel el 7 de octubre y mataron a más de 1.400 israelíes, la gran mayoría de ellos civiles. Los combatientes también secuestraron a por lo menos 155 personas, incluidos bebés y ancianos, y los mantienen de rehenes en Gaza. Se desconoce su paradero, pero las familias han presionado para su liberación.

"El gobierno de Estados Unidos trabaja las 24 horas para determinar su paradero y colabora con el gobierno israelí en todos los aspectos de la crisis de rehenes, labores que incluyen el compartir inteligencia y el despliegue de expertos de todos los niveles del gobierno federal para asesorar al gobierno israelí sobre los esfuerzos de recuperación de rehenes", indicó el comunicado.

El Ministerio de Salud de Gaza señaló que hasta el momento hay 2.670 palestinos muertos.

GUTERRES ADVIERTE DE DESASTRE; ALISTA ENVÍOS DE AGUA, COMIDA Y MEDICAMENTOS PARA GAZA



El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió el domingo que Oriente Medio está "al borde del abismo" y repitió su llamado para que Hamas libere a los rehenes y que Israel permita el ingreso de ayuda y trabajadores humanitarios a la sitiada Gaza.

"Cada uno de estos dos objetivos son válidos por sí mismos. No deberían convertirse en fichas de negociación", dijo Guterres en un comunicado.

Aseguró que la ONU tiene alimentos, agua, combustible, medicamentos y demás suministros almacenados en Egipto, Jordania, Oriente Medio e Israel, listos para ser movilizados hacia Gaza en caso de obtener garantías de seguridad.

Los suministros se pueden enviar en cuestión de horas, afirmó.

FBI ADVIERTE QUE HAN AUMENTADO LAS AMENAZAS CONTRA COMUNIDADES JUDÍAS Y MUSULMANAS



WASHINGTON — El FBI dice que ha detectado un aumento de la retórica amenazante tanto contra comunidades judías como musulmanas desde los ataques de Hamas contra Israel.

El director de la agencia, Chris Wray, dijo en teleconferencia con reporteros el domingo que el FBI está actuando para mitigar las amenazas y que no descarta la posibilidad de que Hamas u otros grupos se valgan de los acontecimientos en el Medio Oriente para exhortar o tramar ataques contra Estados Unidos.

Un funcionario del FBI, que pidió no ser identificado, dijo que la mayoría de las amenazas evaluadas por la agencia no eran creíbles. Pero el funcionario añadió que el FBI se las toma en serio igual.

El funcionario dijo también que se le ha animado a los agentes a ser proactivos en sus comunicaciones con líderes religiosos. Aclaró que la idea no es infundir miedo sino pedirle a los líderes que cooperen con las agencias de la ley si ven algo sospechoso.

Aparte de lidiar con las nuevas amenazas, Wray dijo que el FBI, a través de su dependencia en Tel Aviv, está haciendo todo lo posible para ubicar e identificar a los ciudadanos estadounidenses que siguen desaparecidos tras el ataque de Hamas.

FRANCIA DICE QUE SON 19 LOS CIUDADANOS SUYOS MUERTOS EN ATAQUE DE HAMAS



PARÍS — Francia dijo que 19 los ciudadanos suyos muertos en el reciente ataque de Hamas contra Israel, y que hay otros 13 desaparecidos que posiblemente fueron tomados como rehenes.

La cifra actualizada fue proveida por la ministra de relaciones exteriores, Catherine Colonna, en una visita a Israel el domingo. Juró que "se hará todo" para liberar a los rehenes.

Colonna también pidió que se le permita a la ONU entregar alimentos y otros materiales a los desplazados en el sur de Gaza "a los que le falta de todo".

Israel tiene derecho a defenderse "de la monstruosidad de Hamas y el peligro que representas", dijo Colonna tras reunirse con funcionarios israelíes, pero también enfatizó que se deben proteger a los civiles.

Llamó a Israel a acatar "las leyes internacionales, en particular las leyes humanitarias internacionales, y proteger a la población civil de Gaza".

Colonna viajará también a Egipto y Líbano en un esfuerzo por evitar que la guerra se propague a otras partes de la región.

COHETE ALCANZA SEDE DE FUERZAS DE PAZ DE ONU EN SUR DEL LÍBANO



BEIRUT — Un cohete hizo impacto en el cuartel de la misión de paz de Naciones Unidas en el sur de Líbano, en el pueblo costero de Naqoura, a medida que se agravan los enfrentamientos entre el grupo guerrillero libanés Hezbollah y las fuerzas israelíes.

La misión de la ONU informó que nadie resultó lastimado. No especificó cuál fue el origen del cohete, pero expresó su desilusión por el hecho de que, a pesar de que ha estado intentando "desescalar la situación", la violencia continúa.

La prensa libanesa reportó que el cohete provino de posiciones de Hamas en el sur del Líbano y que trató de llegar a Israel pero llegó corto. The Associated Press no pudo confirmar el origen del cohete.

La fuerza de paz de la ONU ha estado patrullando la frontera Israel-Líbano a medida que han aumentado las tensiones. Hezbollah, aliado de Hamas, ha jurado atacar a Israel si Israel lanza una ofensiva terrestre en la Franja de Gaza.

PRESIDENTE IRANÍ ADVIERTE QUE LA GUERRA PODRÍA EMPEORAR SI ISRAEL NO CESA ASEDIO DE GAZA



TEHERÁN – El presidente iraní Ebrahim Raisi habló el domingo con el presidente francés Emmanuel Macron y advirtió que la guerra se ampliará si no cesa el asedio israelí de la Franja de Gaza, reportó la prensa estatal iraní.

La agencia de noticias iraní IRNA reportó que Raisi y Macron hablaron por teléfono. El presidente iraní no mencionó el ataque de Hamas contra Israel perpetrado el 7 de octubre, que desató la guerra actual. Irán es un férreo partidario de Hamas.

"La situación se complicará ... si los crímenes del régimen sionista, incluyendo la matanza de personas y el bloqueo de Gaza, no cesan", dijo Raisi según la versión. IRNA no dio más detalles.

Poco antes, el Palacio de los Elíseos confirmó que Macron iba a hablar con Raisi para pedir que Irán no agrave la situación ni le dé apoyo operativo a Hamas.

Macron se proponía argumentar que poner fin a la violencia pronto beneficia a todos, incluyendo Irán, dijo la presidencia francesa. Francia cree que Irán puede tener una participación positiva en la crisis al no involucrarse, ya sea "con palabras que son inaceptables" o al apoyar a Hamas.

Durante el fin de semana, Raisi habló con los líderes de Irak, Omán y Qatar y les pidió apoyar a los palestinos en Gaza, reportó la prensa iraní.

MILES MARCHAN EN MARRUECOS EN APOYO A LOS PALESTINOS



RABAT, Marruecos — Miles de personas tomaron las calles de la capital marroquí el domingo para manifestarse en apoyo de los palestinos en Gaza y denunciar las acciones de Israel en la última guerra contra Hamas.

Ondeando banderas palestinas, la manifestación también marcó una importante manifestación para el movimiento islamista prohibido Al Adl Wa Ihssane, que apoya a Hamas. Después de la mortal y sin precedentes incursión de Hamas en Israel el 7 de octubre, Marruecos emitió una declaración condenando la violencia.

ISRAELÍES EN SIDEROT ESCAPAN DE LOS COHETES DE HAMAS



JERUSALÉN, Israel – Los residentes de la ciudad de Siderot, en el sur de Israel, abordaron autobuses hacia otras partes del país el domingo para escapar de los ataques con cohetes desde la Franja de Gaza.

Siderot, una ciudad de unos 34 mil habitantes situada aproximadamente a un kilómetro y medio de la frontera con Gaza, ha sido un objetivo frecuente.

Uno de los residentes, Yossi Edri, dijo al Canal 13 antes de subir a un autobús que "los niños están traumatizados, no pueden dormir por las noches".

ALEMANIA DESACONSEJA VIAJAR A ISRAEL, TERRITORIOS PALESTINOS Y LÍBANO



BERLÍN – El gobierno alemán ha emitido una advertencia de viaje para Israel, los territorios palestinos y el Líbano. La advertencia del domingo es un cambio importante respecto de las añejas advertencias parciales de viaje para la Franja de Gaza y algunas áreas del Líbano.

El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dijo en un comunicado que "debido a la escalada de violencia en la región en relación con los ataques terroristas masivos de Hamas el 7 de octubre, advertimos contra los viajes a los países y áreas mencionados".

El gobierno también pidió a todos los ciudadanos alemanes afectados por la advertencia que se registren en su lista de crisis, donde proporciona información sobre las opciones de salida.