Nube tóxica cubre N. Delhi
Afecta los desplazamientos y plantea riesgos para la salud
Nueva Delhi, India.- Una densa mezcla tóxica de niebla y humo cubrió el lunes la capital nacional de India, llevó los niveles de contaminación del aire a sus peores niveles en semanas, afectó a los desplazamientos e hizo que las autoridades impusieran las medidas de contención más estrictas
Más de 40 vuelos fueron cancelados y varias docenas de vuelos retrasados. Más de 50 trenes que llegaban y salían de Nueva Delhi se retrasaron varias horas, según informaron las autoridades.
Expertos en salud advirtieron a los residentes que evitaran todas las actividades al aire libre, mientras los hospitales reportaban un aumento de pacientes con dificultades respiratorias.
"Nueva Delhi es una cámara de gas en este momento. Los purificadores de aire pueden ayudar solo un poco, así que es hora de que el gobierno proponga soluciones permanentes", dijo Naresh Dang, médico de Max Healthcare.
Los niveles de contaminación del aire en Delhi se han mantenido en lo que el gobierno federal llama un nivel "severo" durante los últimos dos días, lo cual, según el gobierno, puede causar efectos respiratorios en personas sanas y afectar gravemente la salud de personas con enfermedades cardíacas o pulmonares.
Las lecturas oficiales del índice superaron el domingo la cifra de 450 en varias estaciones de monitoreo, subiendo desde 430 el sábado, en las cifras más altas por ahora en esta temporada de invierno, según datos de la Junta Central de Control de la Contaminación. El lunes, se situó en 449. Las lecturas por debajo de 50 se consideran buenas.
Para frenar la contaminación, las autoridades indias han prohibido las actividades de construcción y restringido el uso de generadores diésel y automóviles. Se han desplegado rociadores de agua para controlar la neblina y las escuelas y oficinas han cerrado.
