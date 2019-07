Nueva York prohíbe las comidas y bebidas con cannabidiol

Tras varios meses de confusión por parte de los establecimientos en cuanto a la legislación sobre el CBD, el Departamento de Salud local informó este lunes en su página web de la entrada en vigor del veto e instó a "devolver los productos al proveedor o desecharlos".



A partir del 1 de octubre, las autoridades de Nueva York comenzarán a notificar infracciones a los establecimientos que aún ofrezcan comida y bebida con CBD, lo que puede acarrear multas o incluso una rebaja en la "nota" de salubridad que exponen en la puerta.



De acuerdo al medio local New York Daily News, los inspectores de la ciudad buscarán rutinariamente productos alimenticios o bebidas con cannabidiol para confiscarlos pero desde octubre pueden aplicar multas que se situarán entre los 250 y los 600 dólares.



A diferencia del THC (tetrahidrocannabinol), que es el otro componente principal de la marihuana, el CBD no es un alucinógeno, se le atribuyen propiedades relajantes y hoy en día se puede hallar en multitud de productos, desde aceites corporales hasta gominolas o cartuchos de "vapeo".



Otras ciudades como Los Angeles, San Diego, Portland o Seattle han impuesto prohibiciones similares para el CBD, pero en ellas es legal la marihuana para uso recreativo, no así en Nueva York, donde las autoridades del estado fracasaron al intentar regularlo recientemente.



La Alianza Hotelera de Nueva York se hizo eco el pasado febrero de la confusión que existía entre los establecimientos de la ciudad debido a la consideración ilegal del CBD como aditivo en comidas y bebidas por parte del Gobierno.



Andrew Rigie, el director ejecutivo de la organización, dijo al periódico local AmNY, que por entonces lograron que el Departamento de Salud neoyorquino "diera un periodo de gracia" a los bares y restaurantes antes de emprender acciones, por lo que espera que ahora "estén listos para cumplir".